Украина готовится к эре 5G: назван город, где новый сверхбыстрый интернет появится первым

Украина активно приближается к запуску мобильных сетей пятого поколения – 5G. Эта технология обещает революционные изменения благодаря значительно более высокой скорости мобильного интернета и минимальной задержке сигнала. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, уже определен первый город, где будет внедрен новый стандарт связи.

Первый город с 5G в Украине: где и когда ждать сверхбыстрый интернет

Запуск 5G является одним из ключевых шагов в рамках цифровой трансформации государства, о чем заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что известно о старте 5G в Украине:

Украина подходит к практическому запуску сетей 5G.

Уже есть договоренности с мобильными операторами.

Подготовлены необходимые технические и нормативные условия для старта.

Первым городом для тестирования сети 5G станет Киев.

Тестовые зоны заработают уже в ближайшие месяцы.

Министр Федоров отметил, что уже существуют договоренности с операторами и подготовлена вся необходимая база для начала. Именно столица, Киев, станет первым городом, где будет протестирована работа сети пятого поколения. Первые тестовые зоны, которые позволят оценить работу нового стандарта связи, заработают уже в течение ближайших месяцев.

Возможности 5G и планы на будущее: что принесет новая технология

После этапа тестирования в Киеве, технологию 5G постепенно начнут внедрять в других крупных городах Украины. В планах Министерства – покрытие Харькова, Львова, Днепра, Одессы и других областных центров.

Будущие возможности благодаря 5G:

Массовое развитие интернета вещей (IoT).

Развитие автономного транспорта.

Внедрение «умного» городского управления.

Развитие медицины на расстоянии (телемедицина).

Другие инновационные технологии.

Запуск 5G открывает широкие перспективы для развития различных инновационных технологий, основанных на быстром и стабильном соединении.

Ожидается, что полноценное развертывание сетей 5G по всей территории Украины начнется с 2025 года. Этому будет предшествовать завершение всех этапов тестирования и адаптации существующей телекоммуникационной инфраструктуры. Напомним, что Украина уже провела необходимый тендер на частоты для 5G и получила положительные выводы экспертов относительно безопасности и экономической целесообразности внедрения новой технологии.