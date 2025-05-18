Україна готується до ери 5G: названо місто, де новий надшвидкий інтернет з’явиться першим

Україна активно наближається до запуску мобільних мереж п’ятого покоління – 5G. Ця технологія обіцяє революційні зміни завдяки значно вищій швидкості мобільного інтернету та мінімальній затримці сигналу. Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, вже визначено перше місто, де буде впроваджено новий стандарт зв’язку.

Перше місто з 5G в Україні: де та коли чекати надшвидкий інтернет

Запуск 5G є одним із ключових кроків у рамках цифрової трансформації держави, про що заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що відомо про старт 5G в Україні:

Україна підходить до практичного запуску мереж 5G.

Вже є домовленості з мобільними операторами.

Підготовлені необхідні технічні та нормативні умови для старту.

Першим містом для тестування мережі 5G стане Київ.

Тестові зони запрацюють вже найближчими місяцями.

Міністр Федоров зазначив, що вже існують домовленості з операторами та підготовлена вся необхідна база для початку. Саме столиця, Київ, стане першим містом, де буде протестовано роботу мережі п’ятого покоління. Перші тестові зони, що дозволять оцінити роботу нового стандарту зв’язку, запрацюють вже протягом найближчих місяців.

Можливості 5G та плани на майбутнє: що принесе нова технологія

Після етапу тестування у Києві, технологію 5G поступово почнуть впроваджувати в інших великих містах України. У планах Міністерства – покриття Харкова, Львова, Дніпра, Одеси та інших обласних центрів.

Майбутні можливості завдяки 5G:

Масовий розвиток інтернету речей (IoT).

Розвиток автономного транспорту.

Впровадження “розумного” міського управління.

Розвиток медицини на відстані (телемедицина).

Інші інноваційні технології.

Запуск 5G відкриває широкі перспективи для розвитку різноманітних інноваційних технологій, які базуються на швидкому та стабільному з’єднанні.

Очікується, що повноцінне розгортання мереж 5G по всій території України розпочнеться з 2025 року. Цьому передуватиме завершення всіх етапів тестування та адаптації існуючої телекомунікаційної інфраструктури. Нагадаємо, що Україна вже провела необхідний тендер на частоти для 5G та отримала позитивні висновки експертів щодо безпечності та економічної доцільності впровадження нової технології.