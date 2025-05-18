1000 ежемесячно до конца лета: дальше украинцам сумму выплат удвоят
В Украине действует программа финансовой поддержки для педагогических работников, которую в народе уже успели окрестить «учительской тысячей». Эта ежемесячная доплата помогает педагогам получить дополнительные средства к зарплате. Стало известно, что в ближайшие месяцы размер выплаты останется неизменным, но уже с осени планируется ее существенное увеличение.
«Учительская тысяча”: кто получает сейчас и до когда
Украинские учителя получают эту денежную поддержку на свои банковские карты с начала 2025 года. Сейчас сумма выплаты составляет минимум 1000 гривен «на руки», после налогообложения (до налогообложения – 1300 гривен).
Основные моменты относительно текущей доплаты учителям:
- Предоставляется украинским педагогам с начала 2025 года.
- Минимальный размер выплаты «на руки» – 1000 гривен ежемесячно.
- Сумма может быть выше в зависимости от педагогической нагрузки.
- Эта доплата будет продолжаться в ближайшие три месяца (до конца августа).
Размер доплаты может быть несколько выше минимального для тех педагогов, которые имеют большую педагогическую нагрузку. Эта выплата будет продолжаться в текущем размере в течение июня, июля и августа 2025 года.
Удвоение выплаты с 1 сентября и что делать, если деньги не поступили
Существенные изменения ожидают учителей уже с началом нового учебного года. В Правительстве анонсировали, что с 1 сентября 2025 года сумма этой доплаты удвоится.
Что изменится с 1 сентября и как получить выплату:
- С 1 сентября 2025 года размер доплаты удвоится.
- Новый размер выплаты «на руки» – 2000 гривен ежемесячно.
- Сумма до налогообложения будет составлять 2600 гривен.
- Это дополнительная выплата к основной заработной плате.
- Доплата не должна влиять на другие надбавки педагогам.
- Если деньги не поступили, обратитесь в местное управление образования.
С нового учебного года педагоги будут получать ежемесячно 2000 гривен после налогообложения (до налогообложения – 2600 гривен). Эта сумма будет начисляться дополнительно к основной заработной плате учителя. Важно, что эта доплата не должна приводить к уменьшению других установленных надбавок для педагогических работников.
Если же у некоторых педагогов возникают задержки с получением средств, им советуют обратиться в местное управление образования. Там можно поинтересоваться, были ли средства уже распределены местным советом. В случае, если распределения еще не было, выплата поступит после соответствующего заседания местного совета.
Таким образом, украинские учителя могут рассчитывать на стабильную доплату в ближайшие месяцы и существенное ее увеличение с 1 сентября.