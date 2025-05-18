1000 гривень щомісяця до кінця літа: далі українцям суму виплат подвоять

В Україні діє програма фінансової підтримки для педагогічних працівників, яку в народі вже встигли охрестити “вчительською тисячею”. Ця щомісячна доплата допомагає освітянам отримати додаткові кошти до зарплати. Стало відомо, що у найближчі місяці розмір виплати залишиться незмінним, але вже з осені планується її суттєве збільшення.

“Вчительська тисяча”: хто отримує зараз та до коли

Українські вчителі отримують цю грошову підтримку на свої банківські картки з початку 2025 року. Наразі сума виплати становить мінімум 1000 гривень “на руки”, після оподаткування (до оподаткування – 1300 гривень).

Основні моменти щодо поточної доплати вчителям:

Надається українським педагогам з початку 2025 року.

Мінімальний розмір виплати “на руки” – 1000 гривень щомісяця.

Сума може бути вищою залежно від педагогічного навантаження.

Ця доплата буде продовжуватись у найближчі три місяці (до кінця серпня).

Розмір доплати може бути дещо вищим за мінімальний для тих педагогів, які мають більше педагогічне навантаження. Ця виплата буде продовжуватись у поточному розмірі протягом червня, липня та серпня 2025 року.

Подвоєння виплати з 1 вересня та що робити, якщо гроші не надійшли

Суттєві зміни очікують вчителів вже з початком нового навчального року. В Уряді анонсували, що з 1 вересня 2025 року сума цієї доплати подвоїться.

Що зміниться з 1 вересня та як отримати виплату:

З 1 вересня 2025 року розмір доплати подвоїться.

Новий розмір виплати “на руки” – 2000 гривень щомісяця.

Сума до оподаткування складатиме 2600 гривень.

Це додаткова виплата до основної заробітної плати.

Доплата не повинна впливати на інші надбавки педагогам.

Якщо гроші не надійшли, зверніться до місцевого управління освіти.

З нового навчального року педагоги отримуватимуть щомісяця 2000 гривень після оподаткування (до оподаткування – 2600 гривень). Ця сума буде нараховуватися додатково до основної заробітної плати вчителя. Важливо, що ця доплата не має призводити до зменшення інших встановлених надбавок для педагогічних працівників.

Якщо ж у деяких педагогів виникають затримки з отриманням коштів, їм радять звернутися до місцевого управління освіти. Там можна поцікавитись, чи були кошти вже розподілені місцевою радою. У випадку, якщо розподілу ще не було, виплата надійде після відповідного засідання місцевої ради.

Таким чином, українські вчителі можуть розраховувати на стабільну доплату у найближчі місяці та суттєве її збільшення з 1 вересня.