1000 гривень щомісяця до кінця літа: далі українцям суму виплат подвоять
В Україні діє програма фінансової підтримки для педагогічних працівників, яку в народі вже встигли охрестити “вчительською тисячею”. Ця щомісячна доплата допомагає освітянам отримати додаткові кошти до зарплати. Стало відомо, що у найближчі місяці розмір виплати залишиться незмінним, але вже з осені планується її суттєве збільшення.
“Вчительська тисяча”: хто отримує зараз та до коли
Українські вчителі отримують цю грошову підтримку на свої банківські картки з початку 2025 року. Наразі сума виплати становить мінімум 1000 гривень “на руки”, після оподаткування (до оподаткування – 1300 гривень).
Основні моменти щодо поточної доплати вчителям:
- Надається українським педагогам з початку 2025 року.
- Мінімальний розмір виплати “на руки” – 1000 гривень щомісяця.
- Сума може бути вищою залежно від педагогічного навантаження.
- Ця доплата буде продовжуватись у найближчі три місяці (до кінця серпня).
Розмір доплати може бути дещо вищим за мінімальний для тих педагогів, які мають більше педагогічне навантаження. Ця виплата буде продовжуватись у поточному розмірі протягом червня, липня та серпня 2025 року.
Подвоєння виплати з 1 вересня та що робити, якщо гроші не надійшли
Суттєві зміни очікують вчителів вже з початком нового навчального року. В Уряді анонсували, що з 1 вересня 2025 року сума цієї доплати подвоїться.
Що зміниться з 1 вересня та як отримати виплату:
- З 1 вересня 2025 року розмір доплати подвоїться.
- Новий розмір виплати “на руки” – 2000 гривень щомісяця.
- Сума до оподаткування складатиме 2600 гривень.
- Це додаткова виплата до основної заробітної плати.
- Доплата не повинна впливати на інші надбавки педагогам.
- Якщо гроші не надійшли, зверніться до місцевого управління освіти.
З нового навчального року педагоги отримуватимуть щомісяця 2000 гривень після оподаткування (до оподаткування – 2600 гривень). Ця сума буде нараховуватися додатково до основної заробітної плати вчителя. Важливо, що ця доплата не має призводити до зменшення інших встановлених надбавок для педагогічних працівників.
Якщо ж у деяких педагогів виникають затримки з отриманням коштів, їм радять звернутися до місцевого управління освіти. Там можна поцікавитись, чи були кошти вже розподілені місцевою радою. У випадку, якщо розподілу ще не було, виплата надійде після відповідного засідання місцевої ради.
Таким чином, українські вчителі можуть розраховувати на стабільну доплату у найближчі місяці та суттєве її збільшення з 1 вересня.