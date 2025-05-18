Популярные супермаркеты не хотят принимать некоторые гривны: покупатели должны это знать

Украинские покупатели могут столкнуться с неприятной ситуацией в магазинах и супермаркетах, когда работники отказываются принимать определенные номиналы гривневых купюр или монет, объясняя это отсутствием остальных. Однако, как отмечают специалисты, такое поведение является прямым нарушением законодательства о защите прав потребителей.

Отсутствие сдачи не проблема покупателя: что говорит закон

Эксперты организации «Защита прав потребителей» отмечают, что согласно украинскому законодательству, кассиры торговых заведений обязаны принимать от покупателей банкноты и монеты всех без исключения номиналов, которые являются действительными платежными средствами в Украине.

Что должны знать покупатели о расчетах наличными:

Кассиры обязаны принимать все номиналы действительных банкнот и монет гривны.

Обязанность иметь достаточно денег для сдачи лежит на работнике магазина.

Требование к покупателю найти разменять деньги – это перекладывание обязанностей кассира.

Отказ принять оплату или предложение заменить сдачу на товар (например, конфеты) является нарушением.

Проблема «нет сдачи» – это проблема магазина, а не клиента.

Требование кассира к покупателю найти разменять банкноту крупного номинала в другом месте или предложение заменить сдачу на товар вместо денег недопустимо. Это расценивается как перекладывание служебных обязанностей работника магазина на потребителя.

Куда жаловаться и какие еще права покупателей нарушают

Если работник магазина отказывается принимать у вас действительные гривневые купюры или монеты под предлогом отсутствия сдачи, или заставляет вас самостоятельно искать размен, следует обратиться с жалобой в администрацию или руководству торговой точки. Вы можете сообщить, что кассир перекладывает на вас свои прямые обязанности.

Также эксперты обращают внимание на другую проблему, с которой могут столкнуться покупатели – действия охраны в супермаркетах. Часто охранники работают по найму от сторонних компаний и не имеют права требовать от покупателей оплату за случайно поврежденный товар. Если охрана настаивает на оплате, это является грубым нарушением прав потребителя, и в таком случае можно обращаться в полицию.

Помните, что отказ принять законные платежные средства или вынуждение искать размен – это нарушение ваших прав как потребителя. Не стесняйтесь обращаться с жалобой к руководству магазина.