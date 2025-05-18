Популярні супермаркети не хочуть приймати деякі гривні: покупці повинні це знати

Українські покупці можуть зіткнутися з неприємною ситуацією у магазинах та супермаркетах, коли працівники відмовляються приймати певні номінали гривневих купюр чи монет, пояснюючи це відсутністю решти. Проте, як зазначають фахівці, така поведінка є прямим порушенням законодавства про захист прав споживачів.

Відсутність решти не проблема покупця: що каже закон

Експерти організації “Захист прав споживачів” наголошують, що згідно з українським законодавством, касири торговельних закладів зобов’язані приймати від покупців банкноти та монети всіх без винятку номіналів, які є дійсними платіжними засобами в Україні.

Що повинні знати покупці про розрахунки готівкою:

Касири зобов’язані приймати всі номінали дійсних банкнот і монет гривні.

Обов’язок мати достатньо грошей для решти лежить на працівникові магазину.

Вимога до покупця знайти розміняти гроші – це перекладання обов’язків касира.

Відмова прийняти оплату або пропозиція замінити решту на товар (наприклад, цукерки) є порушенням.

Проблема “немає решти” – це проблема магазину, а не клієнта.

Вимога касира до покупця знайти розміняти банкноту великого номіналу в іншому місці або пропозиція замінити решту на товар замість грошей є неприпустимою. Це розцінюється як перекладання службових обов’язків працівника магазину на споживача.

Куди скаржитись та які ще права покупців порушують

Якщо працівник магазину відмовляється приймати у вас дійсні гривневі купюри чи монети під приводом відсутності решти, або змушує вас самостійно шукати розмін, слід звернутися зі скаргою до адміністрації або керівництва торговельної точки. Ви можете повідомити, що касир перекладає на вас свої прямі обов’язки.

Також експерти звертають увагу на іншу проблему, з якою можуть стикнутися покупці – дії охорони в супермаркетах. Часто охоронці працюють за наймом від сторонніх компаній і не мають права вимагати від покупців оплату за випадково пошкоджений товар. Якщо охорона наполягає на оплаті, це є грубим порушенням прав споживача, і в такому випадку можна звертатися до поліції.

Пам’ятайте, що відмова прийняти законні платіжні засоби або змушування шукати розмін – це порушення ваших прав як споживача. Не соромтеся звертатись зі скаргою до керівництва магазину.