Эксперты не ошиблись: прогноз насчет подорожания А-95 начал сбываться

Как и прогнозировалось ранее, на украинских заправках подорожало горючее. В частности, разницу в цене заметили водители, которые заправляются бензином марки А-95. Но существенного ценового скачка не произошло. Например, с 13-го по 14-е мая стоимость 1 литра А-95 повысилась всего на 1 копейку и составила 54,61 гривен. Почему цена на бензин растет и чего ждать уже к концу текущей недели?

Почему скачут цены на бензин?

Эксперты отмечают, что основное влияние на стоимость бензина сейчас имеет падение спроса на него. В мае по сравнению с апрелем бензина покупают значительно меньше. Поэтому АЗС выбрали для себя наиболее логичную стратегию – пытаются компенсировать снижение спроса на бензин его «высокой маржинальностью».

Тенденция к уменьшению объемов продаж А-95 наталкивает на мысль, что до конца мая его цена будет продолжать повышаться. Хотя рост стоимости бензина, скорее всего, будет постепенным и почти незаметным. По мнению аналитиков топливного рынка уже к 18 мая, то есть к концу текущей недели, ценники А-95 изменятся по крайней мере на несколько копеек.

Сколько стоит А-95 на украинских АЗС?

Согласно данным Консалтинговой группы «А-95», по состоянию на 14 мая крупнейшие украинские сети автозаправочных станций продавали бензин по цене от 48,95 до 57,99 гривен за литр. Самые высокие цены установили следующие заправки:

ОККО, WOG и «Рур групп» – 57,99 гривен за литр;

Shell – 57,95 грн.

По более демократичной цене бензин этой марки можно было приобрести на следующих АЗС:

«Авантаж 7» – 48,95 гривен за литр;

RLS – 50,40 гривен;

«Фактор» – 50,50 гривен;

«БРСМ-Нафта» – 50,99 гривен;

«Маркет» – 50,99 грн.

Остается только ждать, какие сюрпризы принесет нам завершение недели. По прогнозам экспертов, цены на А-95 будут повышаться в среднем на 1 копейку ежедневно. Но не стоит забывать, что во время войны каждый обстрел или политическая новость могут оказать серьезное влияние на темпы роста цен на топливо.