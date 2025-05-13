Эксперты назвали три модели автомобилей, которые будут служить вам вечно

Современный авторынок просто рябит разнообразными автомобилями. На дорогах все чаще можно увидеть автомобили с названиями, которые многие слышат впервые. Электромобили, гибриды, традиционные бензиновые и дизельные – на любой вкус. Но все ли эти машины действительно надежны? Эксперты говорят, что чем дальше, тем компании больше экономят на качестве материалов. Так повелось, что действительно качественные автомобили те, что выпущены 10 и более лет назад. Эксперты говорят, что если рассматривать европейский рынок, то есть буквально три модели, которые переживут все. Они будут служить своим владельцам вечно и с ними не возникнет никаких проблем.

Речь о немецких автомобилях

Сразу скажем, что все три модели – это автомобили от немецких производителей. Многие украинские водители управляют этими моделями и отзывы о них действительно замечательные. И вот, что это за автомобили:

Mercedes-Benz 190. Речь о модели выпущенной в 1980-х годах. Их двигатель считается одним из самых долговечных. Это настоящий миллионник, готовый преодолеть такое расстояние без какого-либо ремонта. BMW Е30. Еще один автомобиль с двигателем миллионником. Также он очень полюбился водителям из-за своей отличной манёвренности, скорости и комфортности. Passat B3 от Volkswagen. Невероятно надежный и бюджетный вариант для тех, кто не хочет волноваться о дорогом ремонте. Именно эта модель получила один из лучших моторов, имеет отличное качество сборки и практически не имеет уязвимых мест.

Конечно, все эти модели уже давно не новые и не каждый захочет их покупать, но если вы ищете бюджетное авто и вам неважно какого оно года, то именно эти модели могут стать идеальными. Они сегодня стоят недорого, из-за своего возраста, но все еще остаются очень надежными. Главное найти относительно ухоженный вариант, не попадавший в серьезные ДТП, и имеющий большинство родных деталей.