Експерти назвали три моделі автомобілів, які служитимуть вам вічно

Сучасний авторинок просто рябить різноманітними автомобілями. На дорогах все частіше можна побачити автівки з назвами, які багато хто чує вперше. Електромобілі, гібриди, традиційні бензинові та дизельні — на будь-який смак. Та чи є всі ці машини дійсно надійними? Експерти кажуть, що чим далі, тим компанії більше економлять на якості матеріалів. Так повелося, що справді якісні автомобілі ті, що були випущені 10 та більше років тому. Експерти кажуть, що якщо розглядати європейський ринок, то є буквально три моделі, які переживуть все. Вони слугуватимуть своїм власникам вічно й з ними не виникатиме жодних проблем.

Мова про німецькі автомобілі

Одразу скажемо, що всі три моделі — це автомобілі від німецьких виробників. Багато українських водіїв кермують цими моделями й відгуки про них справді чудові. Й ось, що це за автівки:

Mercedes-Benz 190. Мова про модель випущену у 1980-х роках. Їх двигун вважається одним з найдовговічніших. Це справжній мільйонник, який готовий подолати таку відстань без будь-якого ремонту. BMW Е30. Ще один автомобіль з двигуном мільйонником. Також він дуже полюбився водіям через свою відмінну маневровість, швидкість, та комфортність. Passat B3 від Volkswagen. Неймовірно надійний і доволі бюджетний варіант для тих, хто не хоче хвилюватися про дорогий ремонт. Саме ця модель отримала один з кращих моторів, має відмінну якість збірки й практично немає вразливих місць.

Звісно, всі ці моделі вже давно не нові й не кожен захоче їх купувати, але якщо ви шукаєте бюджетне авто й вам неважливо якого воно року, то саме ці моделі можуть стати ідеальними. Вони сьогодні коштують недорого, через свій вік, але все ще залишаються дуже надійними. Головне знайти відносно доглянутий варіант, котрий не потрапляв в серйозні ДТП та має більшість рідних деталей.