Зупиніться, ви «вбиваєте» свою коробку передач: 6 шкідливих звичок власників авто на механіці

Попри популярність автівок на автоматі, ручна коробка передач все ще залишається свого роду «класикою» у світі автомобілістів. Досвідчені водії найчастіше обирають для себе саме такий варіант, адже мануальна коробка не тільки надійніша, а й значно дешевша в обслуговуванні.

Однак навіть ті, хто їздить на МКП вже десятки років, часто роблять одні і ті ж самі прикрі помилки, які значно скорочують час її роботи. Експерти розповіли, які звички водіїв здатні передчасно «вбити» механіку.

1. Нога на педалі зчеплення

Тривале утримання ноги на зчепленні – це істинне зло для мануальної коробки передач. За умов постійної роботи підшипника, вкрай швидко зношуються фрикційні елементи. Ось така неочевидна причина може призвести до дуже дорогого ремонту.

2. Рука на важілі

Якщо постійно тримати руку на важілі перемикання передач, це створює зайве навантаження на МКП. Після перемикання передачі потрібно одразу ж забрати руку із важіля. Тоді коробка передач «проживе» довше, а вам не доведеться витрачати гроші на дороговартісний ремонт.

3. «Ривки» зчеплення та різке перемикання передач

Механіка любить плавність, тож звичка різко перемикати передачі та ривками тиснути на педаль зчеплення їй аж ніяк не на користь. Така поведінка за кермом призведе лише до стрімкого зношування вузлів МКП.

4. Старт з другої передачі

Чимало автомобілістів з метою економії часу рушають не на першій, а на другій чи навіть третій передачі. Однак від такого стилю водіння страждають шестірні МКП, а подекуди навіть двигун. Тож не варто стрибати через передачу, навіть якщо ви дійсно поспішаєте.

5. Відсутність обслуговування

Механіка потребує уваги не менше, ніж автомат. Її також потрібно час від часу обслуговувати, зокрема міняти мастило. Причому бажано це робити не рідше, ніж кожні 80 тис. км. Інакше ви наражаєте себе на ризик поломки у найбільш непідходящий момент.

6. Стоянка на передачі

Паркувати авто на передачі – це шкідлива звичка, яка притаманна більшості власників авто на механіці. Якщо машина стоїть не під нахилом, то краще все ж залишати її на ручнику. Адже стоянка з увімкненою передачею – це значне і абсолютно непотрібне навантаження на трансмісію.