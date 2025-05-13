З 1 червня українцям встановлять чергову заборону на карткові перекази: яку суму не можна буде надіслати без наслідків

В Україні незабаром знову посилять обмеження на карткові перекази. Максимальну суму, яку можна надіслати зі своєї карти на рахунок іншої особи, зменшать ще на 50 тис. грн. Зміни наберуть чинності вже з 1 червня 2025 року.

Скільки грошей можна буде переказати з карти на карту?

Станом на сьогодні, згідно з обмеженнями, встановленими Національним банком України, в країні діє ліміт на перекази 150 тис. грн в місяць. Однак вже з 1 червня ця сума знизиться до 100 тис. грн. Таке нововведення передбачене меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який українські банки уклали з НБУ. У цьому меморандумі чітко прописані не тільки самі ліміти, а й зобов’язання фінансових установ щодо їх дотримання.

В НБУ зауважили, що ліміти діятимуть не для всіх переказів. Вони стосуватимуться лише вихідних операцій. При цьому якщо переказ здійснюється між двома рахунками однієї особи в одному і тому ж самому банку, то такої операції обмеження не торкнуться. Якщо ж під час переказу між двома різними рахунками буде перевищено зазначену суму ліміту у 100 тис. грн, відправнику доведеться пояснити походження цих коштів.

Які документи попросять у банку в разі перевищення ліміту?

В разі перевищення клієнтом ліміту на перекази, банк має право попросити його про документальне підтвердження своїх доходів. Зокрема в нього можуть попрохати такі документи:

довідки форми ОК5 і ОК7 – витяги із реєстру застрахованих осіб;

відомості про зарплатню;

податкову декларацію;

квитанції, що підтверджують зарахування коштів від державних органів;

підтвердження доходів членів сім’ї;

документи, що свідчать про здійснення волонтерської діяльності та ін.

Якщо за вказаними документами дохід клієнта перевищує суму ліміту, то йому цей ліміт можуть навіть підвищити. Тож в НБУ радять особам, що мають високий дохід та звикли переказувати за місяць понад 100 тис. грн, зібрати такий пакет документів заздалегідь.