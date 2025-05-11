Тариф на газ з 1 червня: скільки платитимуть українці та як отримати знижку

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” ухвалила рішення, яке є важливою новиною для більшості побутових споживачів. Компанія продовжила дію свого базового тарифного плану “Фіксований”, зберігаючи ціну на природний газ на поточному рівні.

Скільки коштуватиме газ з 1 червня та доки діятиме тариф

З 1 червня 2025 року вартість газу для приватних клієнтів “Нафтогазу” залишиться незмінною. Тарифний план “Фіксований” продовжено на значний термін.

Основні умови тарифу “Фіксований” від Нафтогазу:

Ціна за 1 кубометр газу: 7,96 гривні.

Тариф діятиме без змін до 30 квітня 2026 року.

Рішення прийнято з урахуванням чинного в Україні мораторію на підвищення цін на газ.

Ціна 7,96 грн/кубометр актуальна для травня, червня 2025 року та наступних місяців до кінця опалювального сезону 2025-2026.

“Нафтогаз України” постачатиме газ для близько 98% усіх споживачів у країні за незмінною ціною 7,96 грн за кубометр. Це рішення передбачає збереження поточної ціни до кінця квітня наступного року.

Як отримати знижку на оплату газу від Нафтогазу

Окрім фіксованого тарифу, клієнти “Нафтогазу” мають можливість отримати невелику, але приємну знижку на оплату рахунків.

Компанія надає знижку в розмірі 1% за умови своєчасної оплати за спожитий газ. Для цього потрібно здійснити оплату за допомогою онлайн-сервісів “Нафтогазу” до 15 числа кожного місяця. Знижка не застосовуватиметься до рахунка за поточний місяць, а буде автоматично врахована у розрахунку за наступний.

У компанії закликають споживачів оплачувати газ вчасно, наголошуючи, що кожна сплачена гривня – це внесок у стабільне забезпечення блакитним паливом українців та підтримка економіки країни через сплату податків. Таким чином, до квітня 2026 року вартість газу для переважної більшості українців залишатиметься стабільною, а за умови вчасної онлайн-оплати можна отримати додаткову економію.