Тариф на газ с 1 июня: сколько будут платить украинцы и как получить скидку

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» приняла решение, которое является важной новостью для большинства бытовых потребителей. Компания продлила действие своего базового тарифного плана «Фиксированный», сохраняя цену на природный газ на текущем уровне.

Сколько будет стоить газ с 1 июня и пока будет действовать тариф

С 1 июня 2025 года стоимость газа для частных клиентов «Нафтогаза» останется неизменной. Тарифный план «Фиксированный» продлен на значительный срок.

Основные условия тарифа «Фиксированный» от Нафтогаза:

Цена за 1 кубометр газа: 7,96 гривны.

Тариф будет действовать без изменений до 30 апреля 2026 года.

Решение принято с учетом действующего в Украине моратория на повышение цен на газ.

Цена 7,96 грн/кубометр актуальна для мая, июня 2025 года и последующих месяцев до конца отопительного сезона 2025-2026.

«Нафтогаз Украины» будет поставлять газ для около 98% всех потребителей в стране по неизменной цене 7,96 грн за кубометр. Это решение предусматривает сохранение текущей цены до конца апреля следующего года.

Как получить скидку на оплату газа от Нафтогаза

Кроме фиксированного тарифа, клиенты «Нафтогаза» имеют возможность получить небольшую, но приятную скидку на оплату счетов.

Компания предоставляет скидку в размере 1% при условии своевременной оплаты за потребленный газ. Для этого нужно произвести оплату с помощью онлайн-сервисов «Нафтогаза» до 15 числа каждого месяца. Скидка не будет применяться к счету за текущий месяц, а будет автоматически учтена в расчете за следующий.

В компании призывают потребителей оплачивать газ вовремя, подчеркивая, что каждая уплаченная гривна – это вклад в стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и поддержка экономики страны через уплату налогов. Таким образом, до апреля 2026 года стоимость газа для подавляющего большинства украинцев будет оставаться стабильной, а при условии своевременной онлайн-оплаты можно получить дополнительную экономию.