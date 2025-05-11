Нацбанк изымает из обращения старые купюры: какие гривны скоро исчезнут

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает процесс постепенного изъятия из обращения определенных серий гривневых банкнот. Цель этих мер – повысить общее качество и надежность наличности, находящейся в обращении, заменив старые купюры на банкноты современного поколения с усиленными элементами защиты.

Какие именно купюры выводят из обращения и почему

Из обращения изымаются банкноты номиналами 50 и 200 гривен, которые были выпущены в 2003-2007 годах.

Гривневые банкноты, которые постепенно изымаются из обращения:

50 гривен образцов 2003-2007 годов.

200 гривен образцов 2003-2007 годов.

Также продолжается изъятие 1, 2, 5, 10, 20, 100 гривен образцов 2003-2007 годов.

Эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов, но уже современного поколения, выпущенных с 2014 года и позже. В НБУ объясняют, что такая замена является частью стратегии по обновлению банкнотно-монетного ряда гривны. Как следствие, в обращении останутся только денежные знаки современного дизайна и с более совершенными защитными элементами.

Как будет происходить замена и что делать гражданам

Процесс замены старых банкнот происходит постепенно, естественным образом – во время ежедневных расчетов. Когда старые купюры попадают в банки, они не возвращаются в оборот, а изымаются и передаются в НБУ для уничтожения.

Это означает, что гражданам не нужно специально идти в банки или обменники, чтобы заменить старые купюры. Вы можете продолжать пользоваться банкнотами 2003-2007 годов выпуска, как и раньше. Со временем, по мере использования и поступления в банковскую систему, они будут автоматически изыматься из обращения и заменяться на более новые.

Завершение этого процесса приведет к тому, что наличная национальная валюта станет более качественной и надежной.

Стоит также упомянуть о планах НБУ относительно разменной монеты номиналом 50 копеек. Глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал о намерении отчеканить следующий тираж этих монет уже под названием «шаги», но для этого нужна законодательная поддержка Верховной Рады. Сейчас дизайн «50 шагов» еще не готов, но работа над ним начнется после официального переименования монеты.