Нацбанк вилучає з обігу старі купюри: які гривні скоро зникнуть

Національний банк України (НБУ) продовжує процес поступового вилучення з обігу певних серій гривневих банкнот. Мета цих заходів – підвищити загальну якість та надійність готівки, що перебуває в обігу, замінивши старіші купюри на банкноти сучасного покоління з посиленими елементами захисту.

Які саме купюри виводять з обігу та чому

З обігу вилучаються банкноти номіналами 50 та 200 гривень, що були випущені у 2003-2007 роках.

Гривневі банкноти, що поступово вилучаються з обігу:

50 гривень зразків 2003-2007 років.

200 гривень зразків 2003-2007 років.

Також триває вилучення 1, 2, 5, 10, 20, 100 гривень зразків 2003-2007 років.

Ці купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів, але вже сучасного покоління, випущених з 2014 року та пізніше. У НБУ пояснюють, що така заміна є частиною стратегії з оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. Як наслідок, в обігу залишаться лише грошові знаки сучасного дизайну та з більш досконалими захисними елементами.

Як відбуватиметься заміна та що робити громадянам

Процес заміни старих банкнот відбувається поступово, у природний спосіб – під час щоденних розрахунків. Коли старі купюри потрапляють до банків, вони не повертаються в обіг, а вилучаються та передаються до НБУ для знищення.

Це означає, що громадянам не потрібно спеціально йти до банків чи обмінників, щоб замінити старі купюри. Ви можете продовжувати користуватися банкнотами 2003-2007 років випуску, як і раніше. З часом, у міру використання та надходження до банківської системи, вони будуть автоматично вилучатися з обігу та замінюватися на новіші.

Завершення цього процесу призведе до того, що готівкова національна валюта стане більш якісною та надійною.

Варто також згадати про плани НБУ щодо розмінної монети номіналом 50 копійок. Глава НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв про намір викарбувати наступний тираж цих монет вже під назвою “кроки”, але для цього потрібна законодавча підтримка Верховної Ради. Наразі дизайн “50 кроків” ще не готовий, але робота над ним розпочнеться після офіційного перейменування монети.