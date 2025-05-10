Украинцы должны зарегистрировать своих домашних любимцев: процедура обязательна
В Киеве с понедельника, 12 мая, вводится обязательная регистрация собак. Эта процедура станет доступной во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) города. Владельцы зарегистрированных животных будут получать специальное удостоверение и уникальный номер для своего любимца. Регистрация кошек пока остается добровольной.
Регистрация собак в ЦНАПах: зачем это нужно и что получат владельцы
Новый сервис регистрации домашних животных введен Коммунальным предприятием «Киевская городская больница ветеринарной медицины».
Что предусматривает обязательная регистрация собак в Киеве:
- Стартует с понедельника, 12 мая.
- Проводится во всех ЦНАПах города.
- Обязательная для владельцев собак, добровольная для владельцев кошек.
- Владельцы получают специальное удостоверение.
- Каждой зарегистрированной собаке присваивается уникальный номер.
- Повышается безопасность животных, увеличиваются шансы найти потерявшегося любимца.
Директор предприятия Сергей Сабуров объяснил, что основной задачей регистрации является повышение уровня безопасности животных. Если зарегистрированная собака потеряется, наличие ее уникального номера и данных владельца значительно увеличит шансы быстро вернуть ее домой.
Как пройти процедуру регистрации и какие документы нужны
Для того, чтобы зарегистрировать свою собаку, владельцу необходимо будет посетить ЦНАП. Там нужно будет заполнить специальную форму № 1. Кроме заполненной формы, владелец должен предоставить квитанцию, подтверждающую оплату услуги по регистрации.
Информация о текущей стоимости этой услуги на официальном портале Киева не указывается. Однако, известно, что в 2019 году регистрация животных была бесплатной, но владельцы оплачивали изготовление специального идентификационного жетона – 35 гривен для кошек и 45 гривен для собак.
После успешного прохождения регистрации и оплаты, владелец получит официальное удостоверение, удостоверяющее его право собственности на животное. Для города же регистрация позволит получить более точные данные о количестве домашних животных в Киеве. Это важно для лучшего планирования городской инфраструктуры, связанной с животными, а также для контроля за соблюдением ветеринарных и санитарных норм.