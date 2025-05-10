Новини

Украинцы должны зарегистрировать своих домашних любимцев: процедура обязательна

Yulia11.05.2025
Пенсіонери Кіт та собака

В Киеве с понедельника, 12 мая, вводится обязательная регистрация собак. Эта процедура станет доступной во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) города. Владельцы зарегистрированных животных будут получать специальное удостоверение и уникальный номер для своего любимца. Регистрация кошек пока остается добровольной.

Регистрация собак в ЦНАПах: зачем это нужно и что получат владельцы

Новый сервис регистрации домашних животных введен Коммунальным предприятием «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

В тему

Что предусматривает обязательная регистрация собак в Киеве:

  • Стартует с понедельника, 12 мая.
  • Проводится во всех ЦНАПах города.
  • Обязательная для владельцев собак, добровольная для владельцев кошек.
  • Владельцы получают специальное удостоверение.
  • Каждой зарегистрированной собаке присваивается уникальный номер.
  • Повышается безопасность животных, увеличиваются шансы найти потерявшегося любимца.

Директор предприятия Сергей Сабуров объяснил, что основной задачей регистрации является повышение уровня безопасности животных. Если зарегистрированная собака потеряется, наличие ее уникального номера и данных владельца значительно увеличит шансы быстро вернуть ее домой.

Как пройти процедуру регистрации и какие документы нужны

Для того, чтобы зарегистрировать свою собаку, владельцу необходимо будет посетить ЦНАП. Там нужно будет заполнить специальную форму № 1. Кроме заполненной формы, владелец должен предоставить квитанцию, подтверждающую оплату услуги по регистрации.

Информация о текущей стоимости этой услуги на официальном портале Киева не указывается. Однако, известно, что в 2019 году регистрация животных была бесплатной, но владельцы оплачивали изготовление специального идентификационного жетона – 35 гривен для кошек и 45 гривен для собак.

После успешного прохождения регистрации и оплаты, владелец получит официальное удостоверение, удостоверяющее его право собственности на животное. Для города же регистрация позволит получить более точные данные о количестве домашних животных в Киеве. Это важно для лучшего планирования городской инфраструктуры, связанной с животными, а также для контроля за соблюдением ветеринарных и санитарных норм.

 

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia11.05.2025
Back to top button