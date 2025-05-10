Украинцы должны зарегистрировать своих домашних любимцев: процедура обязательна

В Киеве с понедельника, 12 мая, вводится обязательная регистрация собак. Эта процедура станет доступной во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) города. Владельцы зарегистрированных животных будут получать специальное удостоверение и уникальный номер для своего любимца. Регистрация кошек пока остается добровольной.

Регистрация собак в ЦНАПах: зачем это нужно и что получат владельцы

Новый сервис регистрации домашних животных введен Коммунальным предприятием «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

Что предусматривает обязательная регистрация собак в Киеве:

Стартует с понедельника, 12 мая.

Проводится во всех ЦНАПах города.

Обязательная для владельцев собак, добровольная для владельцев кошек.

Владельцы получают специальное удостоверение.

Каждой зарегистрированной собаке присваивается уникальный номер.

Повышается безопасность животных, увеличиваются шансы найти потерявшегося любимца.

Директор предприятия Сергей Сабуров объяснил, что основной задачей регистрации является повышение уровня безопасности животных. Если зарегистрированная собака потеряется, наличие ее уникального номера и данных владельца значительно увеличит шансы быстро вернуть ее домой.

Как пройти процедуру регистрации и какие документы нужны

Для того, чтобы зарегистрировать свою собаку, владельцу необходимо будет посетить ЦНАП. Там нужно будет заполнить специальную форму № 1. Кроме заполненной формы, владелец должен предоставить квитанцию, подтверждающую оплату услуги по регистрации.

Информация о текущей стоимости этой услуги на официальном портале Киева не указывается. Однако, известно, что в 2019 году регистрация животных была бесплатной, но владельцы оплачивали изготовление специального идентификационного жетона – 35 гривен для кошек и 45 гривен для собак.

После успешного прохождения регистрации и оплаты, владелец получит официальное удостоверение, удостоверяющее его право собственности на животное. Для города же регистрация позволит получить более точные данные о количестве домашних животных в Киеве. Это важно для лучшего планирования городской инфраструктуры, связанной с животными, а также для контроля за соблюдением ветеринарных и санитарных норм.