Українці повинні зареєструвати своїх домашніх улюбленців: процедура обов’язкова

У Києві з понеділка, 12 травня, запроваджується обов’язкова реєстрація собак. Ця процедура стане доступною у всіх Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста. Власники зареєстрованих тварин отримуватимуть спеціальне посвідчення та унікальний номер для свого улюбленця. Реєстрація котів наразі залишається добровільною.

Реєстрація собак у ЦНАПах: навіщо це потрібно та що отримають власники

Новий сервіс реєстрації домашніх тварин запроваджено Комунальним підприємством “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”.

Що передбачає обов’язкова реєстрація собак у Києві:

Стартує з понеділка, 12 травня.

Проводиться у всіх ЦНАПах міста.

Обов’язкова для власників собак, добровільна для власників котів.

Власники отримують спеціальне посвідчення.

Кожній зареєстрованій собаці присвоюється унікальний номер.

Підвищується безпека тварин, збільшуються шанси знайти загубленого улюбленця.

Директор підприємства Сергій Сабуров пояснив, що основним завданням реєстрації є підвищення рівня безпеки тварин. Якщо зареєстрована собака загубиться, наявність її унікального номера та даних власника значно збільшить шанси швидко повернути її додому.

Як пройти процедуру реєстрації та які документи потрібні

Для того, щоб зареєструвати свою собаку, власнику необхідно буде відвідати ЦНАП. Там потрібно буде заповнити спеціальну форму № 1. Окрім заповненої форми, власник має надати квитанцію, що підтверджує оплату послуги з реєстрації.

Інформація щодо поточної вартості цієї послуги на офіційному порталі Києва не вказується. Однак, відомо, що у 2019 році реєстрація тварин була безкоштовною, але власники оплачували виготовлення спеціального ідентифікаційного жетона – 35 гривень для котів та 45 гривень для собак.

Після успішного проходження реєстрації та оплати, власник отримає офіційне посвідчення, яке засвідчує його право власності на тварину. Для міста ж реєстрація дозволить отримати більш точні дані про кількість домашніх тварин у Києві. Це важливо для кращого планування міської інфраструктури, пов’язаної з тваринами, а також для контролю за дотриманням ветеринарних та санітарних норм.