Эти две кнопки спасут от плесени в стиральной машинке: вы точно не слышали о них раньше

В результате постоянной эксплуатации барабан стиральной машинки рано или поздно загрязняется. А со временем в нем даже может появиться плесень и связанный с ней неприятный запах. Однако с этой проблемой легко справиться. Не нужно сразу бежать за дорогими чистящими средствами или искать лайфхаки в интернете. Производители уже все придумали за нас.

Как быстро очистить барабан стиралки?

Во всех стиральных машинках имеется специальный режим самоочистки, запускаемый с помощью двух универсальных кнопок. Чтобы барабан стиральной машинки снова засиял чистотой, нужно всего-навсего нажать эти две кнопки одновременно.

Найти кнопки-спасатели несложно. Они есть на панели каждой стиральной машинки. Одна из них называется «Интенсивная стирка», а вторая – «Без складок». Они обычно расположены рядом и соединены квадратной скобкой, а посредине этой скобки расположена маленькая звездочка. Так что перепутать их с другими кнопками крайне сложно.

Если зажать эти две кнопки и подержать 2-3 секунды, включится тот самый режим самоочистки. Интересно, что этот режим не требует добавления каких-либо чистящих или стиральных средств. Главное, чтобы барабан стиралки был пуст, а все остальное эта умная техника сделает сама. Просто нажмите кнопку «Старт» и приготовьтесь к поразительным результатам.

Почему нельзя вытирать барабан стиралки?

Даже если Вы как огня боитесь плесени в стиральной машинке, не стоит после окончания цикла стирки вытирать барабан досуха. Оказывается, что наличие небольшого количества влаги в барабане стиральной машины вовсе не вредно, а даже необходимо для ее правильной работы.

Влага создает эффект гидрозатвора, благодаря которому в некоторые детали стиральной машинки не попадает воздух. Если же вытереть барабан досуха, можно нарушить определенные процессы и ускорить износ деталей или даже поломку стиральной машинки.