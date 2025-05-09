Украинцы наперебой покупают б/у электрокары: сколько готовы выложить за самую популярную модель

На украинском авторынке вырисовалась новая тенденция – водители массово покупают электрокары. В частности, в апреле было приобретено 5 792 автомобилей на электропитании. Этот показатель на 37% превышает данные о продаже электрокаров за апрель 2024 года. При этом следует отметить, что большая часть приобретенных украинцам электромобилей далеко не новье.

Легковые электрокары в топе продаж

Из всех электромобилей, которые украинцы успели приобрести в апреле, большинство составляют легковые автомобили. Если точнее, то из 5792 проданных в прошлом месяце электрокаров их аж 5623. Причем большая часть таких машин подержанные. В частности:

легковушки б/у – 4 701 штук;

новые легковые машины – 922 штуки.

Кроме легковушек украинцы в апреле приобрели также 169 коммерческих автомобилей на электродвигателях. Это машины, используемые для перевозки пассажиров или груза. Но среди них также крайне мало новых – всего 9 единиц. Остальные 160 единиц – электрокары с пробегом.

Топ-5 самых популярных моделей апреля

Наибольшей популярностью среди электрокаров сейчас пользуется TESLA Model Y. Она в апреле вышла в топ продаж. При этом уверенную 2-ю позицию занял давний любимец украинских автомобилистов NISSAN Leaf. В целом же топ-5 легковых электрокаров по количеству продаж выглядит следующим образом:

TESLA Model Y – 552 ед.; NISSAN Leaf – 544 ед.; TESLA Model 3 – 478 ед.; KIA Niro – 350 ед.; HYUNDAI Kona – 296 ед.

Цены на самый популярный в Украине электрокар

Подержанная TESLA Model Y может стоить от 8,5 тыс. долл. и аж до 62,5 тыс. долл. Все зависит от пробега и еще нескольких важных параметров. Своими данными по ассортименту и ценам поделился ведущий автомобильный портал страны auto.ria: