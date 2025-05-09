Українці наперебій купують б/в електрокари: скільки готові викласти за найпопулярнішу модель

На українському авторинку вималювалася нова тенденція – водії масово купують електрокари. Зокрема у квітні було придбано 5 792 автівок з електроживленням. Цей показник на 37% перевищує дані про продаж електрокарів за квітень 2024-го. При цьому варто зауважити, що більша частина придбаних українцям електромобілів далеко не нові.

Легкові електрокари у топі продажів

З усіх електромобілів, які українці встигли придбати у квітні, більшість складають легкові автівки. Якщо точніше, то із 5 792 проданих минулого місяця електрокарів їх аж 5 623. Причому більшість із таких машин вживані. Зокрема:

б/в легковики – 4 701 штук;

нові легкові авто – 922 штуки.

Крім легковиків українці у квітні придбали також 169 комерційних машин на електродвигунах. Це машини, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажу. Але серед них також вкрай мало нових – всього 9 одиниць. Решта 160 одиниць – електрокари з пробігом.

Топ-5 найпопулярніших моделей квітня

Найбільшою популярністю серед електрокарів в Україні зараз користується TESLA Model Y. Вона у квітні вийшла в топ продажів. При цьому тверду 2-у позицію зайняв давній улюбленець українських автомобілістів NISSAN Leaf. Загалом же топ-5 легкових електрокарів за кількістю продажів виглядає наступним чином:

TESLA Model Y – 552 од.; NISSAN Leaf – 544 од.; TESLA Model 3 – 478 од.; KIA Niro – 350 од.; HYUNDAI Kona – 296 од.

Ціни на найпопулярніший в Україні електрокар

Вживана TESLA Model Y може коштувати від 8,5 тис. дол. та аж до 62,5 тис. дол. Все залежить від пробігу і ще кількох важливих параметрів. Своїми даними щодо асортименту та цін поділився провідний автомобільний портал країни auto.ria: