Прокололи сразу два колеса, а запаска только одна: есть по крайней мере 4 способа спасти ситуацию

Прокол шины в дороге – это крайне неприятное событие. Приходится останавливаться, доставать запаску и менять колесо. Это хлопотно, особенно если погода плохая или же Вы спешите.

Но бывают гораздо более сложные ситуации. Вот например, что бы Вы делали в случае повреждения сразу двух шин. Одно колесо еще можно заменить запаской, а вот что делать со вторым. Особенно если такое досадное событие произошло вдали от населенного пункта и до ближайшего сервиса нужно ехать не менее нескольких десятков километров.

Что делать, если порвались сразу две шины?

Чаще всего причиной повреждения шин являются гвозди или саморезы, которые могут попасться на дороге, а также выбоины с острыми краями. Если вы прокололи или надрезали сразу две шины, есть несколько вариантов действий.

Вариант 1: не спешите устранять источник повреждения

Прежде всего не нужно паниковать и быстро пытаться достать то, чем вы прокололи колесо. Например, если из шины торчит гвоздь, лучше там его и оставить. Ведь он еще какое-то время будет держать в шине воздух. Второе колесо можно заменить запаской и таким образом доехать до ближайшего шиномонтажа.

Вариант 2: воспользуйтесь электрокомпрессором

Если у Вас есть при себе электрический компрессор, то можно с его помощью немного подкачать шину, которая меньше повреждена. А колесо с более серьезными «травмами», заменить. Поврежденная шина, конечно же, будет спускать, но у Вас все же появится немного времени, чтобы доехать до автомастерской или ближайшего населенного пункта.

Вариант 3: попросите помощи у других водителей

Если других вариантов нет, можно попытаться остановить машину на дороге и попросить подвезти Вас до ближайшей заправки. На большинстве АЗС можно приобрести специальный набор для ремонта шин, в котором есть шило, рашпиль, резиновые жгуты и клей.

Вариант 4: воспользуйтесь герметиком

Если в машине есть баллон с герметиком, можно залить его в место прокола. Застывая, герметик создаст временную заплатку, которая заблокирует утечку воздуха и позволит Вам доехать до места, где можно будет получить профессиональную помощь.

Но следует помнить, что все эти методы самопомощи – временные. В течение длительного времени ездить на отремонтированном наскоро колесе довольно опасно. Так что как только вы доберетесь до автосервиса или шиномонтажа, сразу замените шины. Не стоит из-за такой мелочи подвергать опасности себя и своих пассажиров.