Прокололи одразу два колеса, а запаска лише одна: є принаймні 4 способи врятувати ситуацію

Прокол шини в дорозі – це вкрай неприємна подія. Доводиться зупинятися, діставати запаску та міняти колесо. Це клопітно, особливо якщо погода погана або Ви поспішаєте.

Але бувають набагато складніші ситуації. От наприклад, що б Ви робили в разі пошкодження одразу двох шин. Одне колесо ще можна замінити на запаску, а от що робити з другим. Особливо якщо така прикрість трапилася далеко від населеного пункту і до найближчого сервісу потрібно їхати щонайменше кількадесят кілометрів.

Що робити, якщо порвалися одразу дві шини?

Найчастіше причиною пошкодження шин є цвяхи чи саморізи, які можуть трапитися на дорозі, або ж вибоїни із гострими краями. Якщо таким чином Ви прокололи чи надрізали одразу дві шини, є кілька варіантів дій.

Варіант 1: не спішіть усувати джерело пошкодження

Перш за все не потрібно панікувати та швидко намагатися дістати те, чим Ви прокололи колесо. Наприклад якщо із шини стирчить цвях, краще там його і залишити. Адже він ще принаймні якийсь час буде тримати у шині повітря. Друге колесо можна замінити на запаску і таким чином доїхати до найближчого шиномонтажу.

Варіант 2: скористайтеся електрокомпресором

Якщо у Вас є при собі електричний компресор, то можна з його допомогою трохи під качати шину, яка пошкоджена менше. А те колесо, що має більш серйозні «травми», замінити. Пошкоджена шина, звісно ж, буде спускати, але у Вас все ж з’явиться трохи часу, щоб доїхати до автомайстерні чи найближчого населеного пункту.

Варіант 3: попросіть допомоги у інших водіїв

Якщо інших варіантів немає, можна спробувати зупинити на дорозі машину і попросити підвезти Вас до найближчої заправки. На більшості АЗС можна придбати спеціальний набір для ремонту шин, в якому є шило, рашпіль, гумові джгути та клей.

Варіант 4: скористайтеся герметиком

Якщо в машині є балон з герметиком, то можна залити його місце проколу. Застигаючи, герметик створить тимчасову латку, яка заблокує витік повітря і дозволить Вам доїхати до місця, де можна буде отримати професійну допомогу.

Але варто пам’ятати, що всі ці методи самодопомоги – тимчасові. Протягом тривалого часу їздити на колесі, що було відремонтоване нашвидкоруч, доволі небезпечно. Тож щойно Ви дістанетеся до автосервісу чи шиномонтажу, одразу замініть шини. Не варто через таку дрібницю наражати на небезпеку себе та своїх пасажирів.