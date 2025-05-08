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Vodafone поглотил другого украинского оператора: какие преимущества от этого получат абоненты

Как сообщили в компании, теперь клиенты оператора будут получать еще более качественную связь за те же деньги.

Дайнеко Наталія08.05.2025

Vodafone поглотил столичного мобильного оператора «ТриМоб». Компания уже передала Vodafone лицензию на использование своего радиочастотного спектра в столице. Изменится ли качество связи Vodafone и какие преимущества принесет слияние абонентам оператора?

Больше всего преимуществ получат абоненты Vodafone из одного города

Благодаря слиянию двух мобильных операторов, абоненты Vodafone, проживающие в Киеве, получат доступ к связи еще более высокого качества. Ведь столичный оператор «ТриМоб» уже передал компании право на пользование полосами 1940-1945 МГц/2130-2135 МГц. В то же время клиенты «ТриМоб» будут свободно пользоваться радиосетью второго по числу абонентов оператора страны в пределах коммерческого национального роуминга.

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Как отметили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электрокоммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК), поданная компанией «ТриМоб» заявка на передачу лицензии оператору Vodafone уже одобрена. Объединение радиочастотных спектров двух операторов, по мнению ведомства, будет способствовать эффективному управлению радиочастотным ресурсом, а также положительно повлияет на улучшение качества сотовой связи в Украине.

Тарифы Vodafone растут «на глазах»

Отметим, что компания Vodafone недавно пересмотрела свою тарифную сетку. В частности, с 1 марта оператор повысил цены на некоторые из самых популярных тарифных планов. Цены выросли в среднем на 50–100 грн. Но вместе с удорожанием Vodafone увеличил и объем услуг в некоторых тарифных пакетах.

Тариф Red Pro

Пакет услуг на месяц подорожал с 260 грн до 330 грн, то есть на 70 грн. Кроме того, объем услуг в пакете увеличился до:

  • 50 ГБ мобильного интернета;
  • 400 мин для звонков на другие сети;
  • 350 СМС.

Тариф Red Start

Со 190 грн до 240 грн, то есть на 50 грн в месяц. Что касается наполнения – здесь все без изменений.

Тариф Red Unlim Plus

С 400 грн до 470 грн, то есть пакет подорожал на 70 грн в месяц. Наполнение не изменилось.

Тариф Red Unlim Max

С 500 грн до 575 грн, то есть плюс 75 грн в месяц. Объем услуг не изменился.

Тариф ULTRA

С 600 грн до 700 грн, то есть за месяц придется платить на 100 грн больше. С наполнением никаких изменений не произошло.

Тариф Red Max

Был переименован в Red Unlim, а его цена выросла с 330 грн до 400 грн, то есть на 70 грн в месяц. Что касается услуг, то абоненты получили доступ к максимально быстрому интернету без ограничений по количеству трафика. При этом оператор убрал из пакета такие услуги как Video Pass, Online и Social.

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Дайнеко Наталія08.05.2025
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