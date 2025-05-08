Vodafone поглотил другого украинского оператора: какие преимущества от этого получат абоненты

Vodafone поглотил столичного мобильного оператора «ТриМоб». Компания уже передала Vodafone лицензию на использование своего радиочастотного спектра в столице. Изменится ли качество связи Vodafone и какие преимущества принесет слияние абонентам оператора?

Больше всего преимуществ получат абоненты Vodafone из одного города

Благодаря слиянию двух мобильных операторов, абоненты Vodafone, проживающие в Киеве, получат доступ к связи еще более высокого качества. Ведь столичный оператор «ТриМоб» уже передал компании право на пользование полосами 1940-1945 МГц/2130-2135 МГц. В то же время клиенты «ТриМоб» будут свободно пользоваться радиосетью второго по числу абонентов оператора страны в пределах коммерческого национального роуминга.

Как отметили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электрокоммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК), поданная компанией «ТриМоб» заявка на передачу лицензии оператору Vodafone уже одобрена. Объединение радиочастотных спектров двух операторов, по мнению ведомства, будет способствовать эффективному управлению радиочастотным ресурсом, а также положительно повлияет на улучшение качества сотовой связи в Украине.

Тарифы Vodafone растут «на глазах»

Отметим, что компания Vodafone недавно пересмотрела свою тарифную сетку. В частности, с 1 марта оператор повысил цены на некоторые из самых популярных тарифных планов. Цены выросли в среднем на 50–100 грн. Но вместе с удорожанием Vodafone увеличил и объем услуг в некоторых тарифных пакетах.

Тариф Red Pro

Пакет услуг на месяц подорожал с 260 грн до 330 грн, то есть на 70 грн. Кроме того, объем услуг в пакете увеличился до:

50 ГБ мобильного интернета;

400 мин для звонков на другие сети;

350 СМС.

Тариф Red Start

Со 190 грн до 240 грн, то есть на 50 грн в месяц. Что касается наполнения – здесь все без изменений.

Тариф Red Unlim Plus

С 400 грн до 470 грн, то есть пакет подорожал на 70 грн в месяц. Наполнение не изменилось.

Тариф Red Unlim Max

С 500 грн до 575 грн, то есть плюс 75 грн в месяц. Объем услуг не изменился.

Тариф ULTRA

С 600 грн до 700 грн, то есть за месяц придется платить на 100 грн больше. С наполнением никаких изменений не произошло.

Тариф Red Max

Был переименован в Red Unlim, а его цена выросла с 330 грн до 400 грн, то есть на 70 грн в месяц. Что касается услуг, то абоненты получили доступ к максимально быстрому интернету без ограничений по количеству трафика. При этом оператор убрал из пакета такие услуги как Video Pass, Online и Social.