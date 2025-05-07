Час є до 00:00 години 16 травня: Київстар повідомив про ключові нововведення

Український оператор із найбільшою кількістю абонентів Київстар оголосив про суттєві зміни у своїй тарифній сітці. Зокрема деякі тарифні плани незабаром зникнуть назавжди. З 16 травня пакети послуг за цими тарифами вже не можна буде замовити.

Які тарифи стануть недоступними?

Як пояснили у компанії Київстар, у абонентів залишилося трохи більше тижня щоб підключити тарифні плани з наступними назвами:

«LOVE UA На максимум»;

«LOVE UA Без меж».

Вже з 00:00 години 16 травня подати заявку на їх підключення буде неможливо. При цьому наповнення пакетів в межах тарифів «LOVE UA На максимум» та «LOVE UA Без меж» залишиться незмінним. Абоненти можуть розраховувати на понад 15 Гб інтернету, необмежене спілкування в мережі Київстар та до 275 хвилин на дзвінки на номери інших операторів.

Вартість пакету на 4 тижні також залишиться незмінною – 175 та 275 грн. Ця сума включає в себе користування послугою «Роумінг як вдома», що діє вже більш ніж у 20 країнах.

Які тарифи з’являться з 16 травня?

У Київстар також повідомили, що з 16 травня абоненти зможуть підключитися до нових тарифних планів. Оператор вже анонсував запуск нової патріотичної лінійки тарифів, яка запропонує покращений аналог послуги «Роумінг як вдома».

Загалом мобільний оператор Київстар зараз взяв курс на розвиток у країнах Європейського союзу. Завдяки такій спрямованості компанії українці, що виїхали за кордон під час війни зможуть користуватися послугами Київстар на значно вигідніших умовах. Зокрема біженці та їх родичі, що знаходяться в Україні, суттєво заощаджуватимуть на розмовах та користуванні мобільним інтернетом.

Також абонентам нагадали, що якщо їхні пакети послуг містять хвилини лише на мобільні номери в межах України, при цьому не включають міські номери, то і в роумінгу ці хвилини можна буде використати лише на дзвінки на українські номери.