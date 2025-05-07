Млявість та апатія: як розпізнати, що вашого улюбленця вкусив кліщ

З настанням тепла активізуються кліщі. Небезпека загрожує не тільки людям, але і домашнім тваринам. Про те, як захистити вихованця в сезон кліщів, GSMinfo розповіла лікар-ветеринар Анастасія Лінченко.

За словами фахівця, одним з найефективніших засобів профілактики є спеціальні нашийники і таблетки.

«Кліщі є переносниками таких інфекційних захворювань, як піроплазмоз, хвороба Лайма, ерліхіоз, анаплазмоз», — зазначила лікар.

Через теплу зиму цього року випадків укусів особливо багато, тому заходи захисту ігнорувати не можна.

Якщо ж паразит все ж присмоктався до тварини, важливо уважно спостерігати за її станом. Лінченко підкреслила, що насторожити повинні апатія, зміна кольору сечі та підвищення температури у вихованця.

«Протягом двох-п’яти діб з моменту укусу кліща у домашнього улюбленця можуть спостерігатися млявість, апатія, задишка, підвищення температури тіла, зміна кольору сечі. При таких симптомах необхідно відразу ж звернутися до клініки для обстеження та призначення лікування», — підтвердила експерт.