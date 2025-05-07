Время есть до 00:00 часов 16 мая: Киевстар сообщил о ключевых нововведениях

Украинский оператор с самым большим количеством абонентов Киевстар объявил о существенных изменениях в своей тарифной сетке. В частности, некоторые тарифные планы вскоре исчезнут навсегда. С 16 мая пакеты услуг по этим тарифам уже нельзя будет заказать.

Какие тарифы станут недоступными?

Как пояснили в компании Киевстар, у абонентов осталось чуть больше недели, чтобы подключить тарифные планы со следующими названиями:

«LOVE UA На максимум»;

«LOVE UA Без границ».

Уже с 00:00 часов 16 мая подать заявку на их подключение будет невозможно. При этом наполнение пакетов в рамках тарифов «LOVE UA На максимум» и «LOVE UA Без границ» останется неизменным. Абоненты могут рассчитывать более чем на 15 Гб интернета, неограниченное общение в сети Киевстар и до 275 минут на звонки на номера других операторов.

Стоимость пакета на 4 недели также останется неизменной – 175 и 275 грн. Эта сумма включает в себя использование услуги «Роуминг как дома», действующей уже более чем в 20 странах.

Какие тарифы появятся с 16 мая?

В Киевстаре также сообщили, что с 16 мая абоненты смогут подключиться к новым тарифным планам. Оператор уже анонсировал запуск новой патриотической линейки тарифов, которая предложит улучшенный аналог услуги «Роуминг как дома».

В целом мобильный оператор Киевстар сейчас взял курс на развитие в странах Европейского союза. Благодаря такой направленности компании украинцы, выехавшие за границу во время войны, смогут пользоваться услугами Киевстар на более выгодных условиях. В частности, беженцы и их родственники, находящиеся в Украине, будут существенно экономить на разговорах и пользовании мобильным интернетом.

Также абонентам напомнили, что если их пакеты услуг содержат минуты только на мобильные номера внутри Украины, при этом не включают городские номера, то и в роуминге эти минуты можно будет использовать только на звонки на украинские номера.