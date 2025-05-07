realme анонсувала смартфон з акумулятором на 10 000 мАг

Компанія realme надала журналістам для тестування новий смартфон з акумулятором значної ємності. Поки він знаходиться в розробці, але вже зараз можна подивитися, наскільки легким і тонким повинен вийти незвичайний гаджет, і в якому дизайні він буде виконаний.

Судячи з відгуків авторів порталу MySmartPrice, товщина корпусу пристрою становить всього 8,5 мм, вага — трохи більше 200 грамів. Відомі й інші характеристики: процесор MediaTek Dimensity 7300 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті, підтримка блоку живлення потужністю 100 Вт і дисплей діагоналлю 6,7 дюйма.

Вмістити такий ємний акумулятор в порівняно тонкий корпус виробнику вдалося завдяки твердотільній технології і високому вмісту кремнію — 10%. Такий підхід дозволив досягти значної щільності енергії: 887 Втч/л.

Також відомо, що realme довелося розробити нову внутрішню компоновку під назвою Mini Diamond Architecture, включаючи рекордно вузьку материнську плату (23,4 мм). У процесі створення прототипу компанія зареєструвала понад 60 патентів по всьому світу. Смартфон можуть показати на презентації realme GT 7 в кінці травня, але його остаточний дизайн поки не підтверджений.