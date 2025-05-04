Эти доллары и евро уже не обменять в Украине: перечень «проблемных» купюр

Владельцы наличных долларов и евро в Украине иногда сталкиваются с трудностями при попытке обменять валюту. Хотя Национальный банк Украины (НБУ) неоднократно заявлял, что год выпуска банкноты не влияет на ее платежную ценность, некоторые финансовые учреждения могут отказывать в обмене или взимать дополнительные комиссии за старые купюры. Однако, существует категория банкнот, которые почти невозможно обменять из-за их физического состояния.

Какая валюта не подлежит обмену из-за повреждений

Основная проблема с обменом валюты в Украине возникает не из-за года эмиссии купюры, а из-за ее значительного износа или повреждения. Такие банкноты, согласно Инструкции НБУ № 103, имеют определенные признаки, при наличии которых их невозможно обменять на новые или другую валюту стандартным способом.

Признаки значительного износа/повреждения банкнот (по Инструкции НБУ № 103):

Разрывы на части, склеенные или не склеенные.

Изменение первоначального цвета бумаги или изображений (выгоревшие, залитые).

Обжигание, гниение, трухлявость.

Повреждение элементов дизайна или защиты.

Локальные пятна, занимающие более половины площади банкноты.

Загрязнения, вызывающие люминесценцию в УФ-лучах.

Явные типографские или типографские дефекты.

Следы повреждения химическими веществами.

Если ваши банкноты долларов или евро имеют указанные признаки, их, по сути, не удастся продать на территории Украины стандартным путем.

Что делать с сильно поврежденной валютой и «проблемные» серии

Купюры со значительными повреждениями не подлежат обмену в обычных кассах банков или обменных пунктов. Единственным альтернативным вариантом для владельцев таких банкнот является отправка их на инкассо. Это услуга, которая предусматривает прием поврежденной валюты для дальнейшей ее отправки в иностранный банк-корреспондент для обмена. Однако, эта услуга является платной, и ее стоимость, включая логистические расходы, может быть достаточно высокой.

Стоит также помнить, что, несмотря на позицию НБУ, некоторые обменники могут устанавливать дополнительную комиссию за обмен старых серий долларов (до 1996 года) или даже купюр 1996-2006 годов. Банкноты, выпущенные после 2009 года (с новым дизайном и защитными элементами), финучреждения принимают без проблем.

Что касается евро, то хотя купюры номиналом 500 евро остаются действительным платежным средством, их изъяли из обращения в ЕС, что может усложнить их обмен или использование для расчетов за рубежом.