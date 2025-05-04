Ці долари та євро вже не обміняти в Україні: перелік “проблемних” купюр

Власники готівкових доларів та євро в Україні іноді стикаються з труднощами при спробі обміняти валюту. Хоча Національний банк України (НБУ) неодноразово заявляв, що рік випуску банкноти не впливає на її платіжну цінність, деякі фінансові установи можуть відмовляти в обміні або стягувати додаткові комісії за старі купюри. Однак, існує категорія банкнот, які майже неможливо обміняти через їхній фізичний стан.

Яка валюта не підлягає обміну через пошкодження

Основна проблема з обміном валюти в Україні виникає не через рік емісії купюри, а через її значне зношення або пошкодження. Такі банкноти, згідно з Інструкцією НБУ № 103, мають певні ознаки, за наявності яких їх неможливо обміняти на нові або іншу валюту стандартним способом.

Ознаки значного зношення/пошкодження банкнот (за Інструкцією НБУ № 103):

Розриви на частини, склеєні або не склеєні.

Зміна первісного кольору паперу чи зображень (вигорілі, залиті).

Обпалення, гниття, трухлявість.

Пошкодження елементів дизайну або захисту.

Локальні плями, що займають понад половину площі банкноти.

Забруднення, що спричиняють люмінесценцію в УФ-променях.

Явні друкарські або типографські дефекти.

Сліди пошкодження хімічними речовинами.

Якщо ваші банкноти доларів чи євро мають зазначені ознаки, їх, по суті, не вдасться продати на території України стандартним шляхом.

Що робити з сильно пошкодженою валютою та “проблемні” серії

Купюри зі значними пошкодженнями не підлягають обміну у звичайних касах банків чи обмінних пунктів. Єдиним альтернативним варіантом для власників таких банкнот є відправлення їх на інкасо. Це послуга, яка передбачає прийом пошкодженої валюти для подальшого її відправлення до іноземного банку-кореспондента для обміну. Проте, ця послуга є платною, і її вартість, включаючи логістичні витрати, може бути досить високою.

Варто також пам’ятати, що, незважаючи на позицію НБУ, деякі обмінники можуть встановлювати додаткову комісію за обмін старих серій доларів (до 1996 року) або навіть купюр 1996-2006 років. Банкноти, випущені після 2009 року (з новим дизайном та захисними елементами), фінустанови приймають без проблем.

Щодо євро, то хоча купюри номіналом 500 євро залишаються дійсним платіжним засобом, їх вилучили з обігу в ЄС, що може ускладнити їх обмін або використання для розрахунків за кордоном.