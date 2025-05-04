З клієнтів українського банку стягують гроші за популярну послугу: як не платити

Один із клієнтів державного “Ощадбанку” зіткнувся з неочікуваною ситуацією: на його заблокованій банківській картці виникла заборгованість. Як виявилося, борг нараховувався за платний сервіс SMS-інформування. Цей випадок викликав обговорення та спонукав представників банку надати роз’яснення щодо послуги та способів відмови від неї.

Борг за SMS-сповіщення: чому виникла заборгованість на заблокованій картці

Як розповів клієнт “Ощадбанку”, на його заблокованій картці з’явився борг у розмірі 15 гривень. Після звернень до онлайн-підтримки з’ясувалося, що ця сума була нарахована за послугу SMS-інформування, яка, за словами клієнта, була підключена йому автоматично при отриманні картки.

На заблокованій картці клієнта виникла заборгованість.

Причина боргу – платний сервіс SMS-інформування.

Клієнт стверджує, що послуга була підключена без його згоди.

Борг нараховувався, хоча картка була заблокована, і користуватися послугою було неможливо.

Вартість послуги SMS-інформування – 10 грн на місяць (120 грн на рік).

Клієнт висловив здивування, як на заблокованій картці, якою не можна користуватися, може продовжувати нараховуватися плата за послугу інформування. Він також зазначив, що спроба відключити послугу дистанційно виявилася складною.

Що кажуть в Ощадбанку та як відмовитись від послуги

Представники “Ощадбанку”, реагуючи на звернення, підтвердили, що наразі можливості дистанційно відключити послугу SMS-інформування або закрити банківський рахунок немає. Для цього клієнту необхідно особисто звернутися до відділення банку та подати відповідну письмову заяву. Банк зазначив, що працює над впровадженням альтернативних варіантів закриття рахунків без візиту до відділення, але поки що таку можливість не реалізовано.

В “Ощадбанку” також пояснили, що наявність підключеної платної послуги SMS-інформування не є обов’язковою для всіх клієнтів. Натомість, вони можуть підключити безкоштовні push-повідомлення у застосунках Telegram та Viber для отримання сповіщень про операції з карткою.

Платне SMS-інформування коштує 10 гривень на місяць, що становить 120 гривень на рік. Відключити його можна, звернувшись до відділення банку.