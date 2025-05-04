С клиентов украинского банка взимают деньги за популярную услугу: как не платить

Один из клиентов государственного «Ощадбанка» столкнулся с неожиданной ситуацией: на его заблокированной банковской карте возникла задолженность. Как оказалось, долг начислялся за платный сервис SMS-информирования. Этот случай вызвал обсуждение и побудил представителей банка предоставить разъяснения по услуге и способам отказа от нее.

Долг за SMS-оповещение: почему возникла задолженность на заблокированной карте

Как рассказал клиент «Ощадбанка», на его заблокированной карте появился долг в размере 15 гривен. После обращений в онлайн-поддержку выяснилось, что эта сумма была начислена за услугу SMS-информирования, которая, по словам клиента, была подключена ему автоматически при получении карты.

На заблокированной карте клиента возникла задолженность.

Причина долга – платный сервис SMS-информирования.

Клиент утверждает, что услуга была подключена без его согласия.

Долг начислялся, хотя карта была заблокирована, и пользоваться услугой было невозможно.

Стоимость услуги SMS-информирования – 10 грн в месяц (120 грн в год).

Клиент выразил недоумение, как на заблокированной карте, которой нельзя пользоваться, может продолжать начисляться плата за услугу информирования. Он также отметил, что попытка отключить услугу дистанционно оказалась сложной.

Что говорят в Ощадбанке и как отказаться от услуги

Представители «Ощадбанка», реагируя на обращение, подтвердили, что сейчас возможности дистанционно отключить услугу SMS-информирования или закрыть банковский счет нет. Для этого клиенту необходимо лично обратиться в отделение банка и подать соответствующее письменное заявление. Банк отметил, что работает над внедрением альтернативных вариантов закрытия счетов без визита в отделение, но пока такая возможность не реализована.

В «Ощадбанке» также пояснили, что наличие подключенной платной услуги SMS-информирования не является обязательным для всех клиентов. Зато они могут подключить бесплатные push-уведомления в приложениях Telegram и Viber для получения уведомлений об операциях с картой.

Платное SMS-информирование стоит 10 гривен в месяц, что составляет 120 гривен в год. Отключить его можно, обратившись в отделение банка.