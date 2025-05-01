Никогда в телефонном разговоре не говорите это слово, если не хотите попасть на крючок к аферистам

02Украинцы регулярно сталкиваются с мошенническими схемами. Аферисты повсюду: они пишут в социальных сетях и звонят по телефону на ваш мобильный. Казалось бы, если не озвучивать подозрительным лицам никакую конфиденциальную информацию, как данные банковских карт или личные данные, то ничего не случится. Но все гораздо серьезнее. Теперь в диалогах с потенциальными жуликами нельзя даже говорить слово «Да». Они могут его потом использовать против вас и похищать у вас деньги или даже оформлять на вас кредит.

Что известно?

Мошенники действуют очень непредсказуемо. Многие схемы украинцам уже известны, поэтому аферистам не остается ничего другого, как придумывать новые. И к сожалению вы никогда не знаете, какую уж информацию о вас имеет мошенник, прежде чем вам позвонить. Именно поэтому, иногда они звонят по телефону просто ради того, чтобы получить запись вашего голоса, где вы говорите «Да», то есть даете согласие на какие-то их действия.

Так что если вы общаетесь с подозрительным лицом, и должны отвечать «да» или «нет», лучше избежать такого однозначного ответа или просто прервать разговор.

Активировали еще одну схему

Пока известно, еще о нескольких схемах, которые активно распространяются в сети и некоторые из украинцев в них верят. Первая – это мошенничество на ОЛХ. Этот маркетплейс славится множеством аферистов, однако они не спешат оттуда уходить и каждый раз придумывают что-то новое. К примеру, сейчас когда вы публикуете объявления о продаже вещей, вам может прийти сообщение вроде бы от компании ОЛХ. Аккаунт, с которого приходит уведомление, так и подписан.

В сообщении указывается, что для того, чтобы объявление стало активным, необходимо подтвердить номер телефона. Ничего не подозревая пользователи вводят свой номер телефона и отправляют будто бы компании ОЛХ. Далее на вайбер приходит ссылка по которой нужно перейти, чтобы вроде бы активировать объявление. Это и есть ловушка от мошенников. Поэтому ни в коем случае не реагируйте ни на подобные сообщения, ни тем более на уведомления в вайбере с непонятными ссылками.