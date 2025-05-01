Деякі українці мають право на допомогу у розмірі 41 тис грн: кому призначені ці кошти

В Україні подружжям, що вирішили взяти дитину з дитбудинку, виплачують понад 41 тис. грн фінансової допомоги. Таким чином держава підтримує інститут усиновлення, заохочуючи громадян брати на виховання дітей, позбавлених опіки. Українцям розповіли, хто має право на допомогу по усиновленню та як її отримати.

Кому виплачують допомогу?

Фінансову допомогу усиновлювачі отримують за кожну взяту під опіку сироту, дитину позбавлену піклування батьків чи дитину, батьки якої дали згоду на усиновлення. При цьому нові опікуни повинні відповідати певним вимогам, а саме:

бути громадянами України;

на постійній основі проживати в Україні.

Якщо усиновлювачі задовільняють цим вимогам, вони можуть претендувати на державну фінансову допомогу.

Коли потрібно звертатися за фінансовою допомогою?

За допомогою по усиновленню належить звернутися протягом 1 року з дати ухвалення судом рішення про усиновлення. Повна сума допомоги становить 41 280 грн, тобто саме стільки, скільки виплачують при народженні дитини. Проте, як і у випадку з допомогою при народженні дитини, ця сума виплачується не за один раз:

одразу після схвалення рішення про надання фінансової допомоги новим батькам нараховують 10 320 грн;

решту грошей вони отримують рівними частинами протягом наступних 3 років.

Така система нарахування виплат допомагає уникнути шахрайства, зокрема масового усиновлення дітей заради наживи.

Як подати заяву на виплати по усиновленню?

Подати заяву на нарахування допомоги по усиновленню дитини можна двома способами – онлайн та офлайн.

Онлайн – на порталі «Дія»

У заяві потрібно вказати:

дані дитини чи дітей, на яких просять допомогу;

дані про судове рішення з питання усиновлення;

спосіб отримання коштів.

Офлайн – у ЦНАПІ, територіальні громаді або філії органу соціального захисту

Щоб подати заяву, потрібно буде зібрати такі документи:

заяву одного з прийомних батьків;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію судового рішення щодо усиновлення;

документ, що посвідчує особу, наприклад паспорт.

Подану заяву розглянуть працівники органу соціального захисту. Згодом усиновлювачам прийде повідомлення про прийняте рішення. Якщо заява подавалася через «Дія», її статус буде змінено і користувач зможе переглянути його у своєму особистому кабінеті. При схвалені прохання про виплати, кошти прийомним батькам почнуть надходити на вказаний ними у заяві рахунок.