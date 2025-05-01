Пенсионерам дали 10 дней на подачу важного заявления: иначе заставят вернуть часть пенсии

Украинские пенсионеры должны держать Пенсионный фонд в курсе ключевых событий в своей жизни. В частности, речь идет о трудоустройстве и увольнении с работы. Такую информацию пенсионер обязан донести до Пенсионного фонда в срок до 10 дней. Если этого не сделать, старики могут столкнуться с крайне неприятными последствиями.

Что может произойти, если пенсионер не уведомит об изменении своего трудового статуса?

Размер пенсии украинских пенсионеров напрямую зависит от того, работают они или нет. Если у пенсионера есть дополнительный источник дохода, то размер назначенных ему государственных выплат несколько уменьшается.

Когда пенсионер устраивается на работу и не уведомляет об этом ПФУ, ему продолжают начислять пенсию как безработному. Но рано или поздно в Пенсионном фонде узнают, что данный гражданин получает еще и зарплату. Тогда пенсию ему пересчитают, а выплаченные «лишние» средства заставят вернуть.

Об этом говорится в ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Кстати, аналогичное правило действует и по отношению к пенсионерам, открывающим собственный бизнес. Об этом также необходимо сообщать Пенсионному фонду, чтобы не заработать себе штраф.

Как сообщить ПФУ о трудоустройстве или увольнении?

Об изменении своего трудового статуса пенсионер может проинформировать Пенсионный фонд несколькими способами:

посетив филиал ПФУ с соответствующим заявлением и подтверждающими документами, например распоряжением о принятии на работу или трудовой книжкой с соответствующей записью;

путем подачи такого заявления и всех необходимых документов через веб-портал электронных услуг ПФУ;

с помощью портала «Дия».

Уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении нужно в срок до 10 дней с даты выдачи соответствующего распоряжения. Иначе пенсию начислят неправильно и ее получателю придется приложить гораздо больше усилий, чтобы установить справедливость.