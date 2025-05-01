Пенсіонерам дали 10 днів на подачу важливої заяви: інакше змусять повернути частину пенсії

Українські пенсіонери повинні тримати Пенсійний фонд у курсі певних ключових подій в своєму житті. Зокрема йдеться про працевлаштування та звільнення з роботи. Таку інформацію пенсіонер зобов’язаний донести до Пенсійного фонду у строк до 10 днів. Якщо цього не зробити, старенькі можуть зіткнутися із вкрай неприємними наслідками.

Що може статися, якщо пенсіонер не повідомить про зміну свого трудового статусу?

Розмір пенсії українських пенсіонерів напряму залежить від того, працюють вони чи ні. Якщо пенсіонер має додаткове джерело доходу, то розмір призначених йому державних виплат дещо зменшується.

Коли пенсіонер влаштовується на роботу і не повідомляє про це ПФУ, йому продовжують нараховувати пенсію як безробітньому. Але рано чи пізно у Пенсійному фонді дізнаються про те, що даний громадянин отримує ще й зарплатню. Тоді пенсію йому перерахують, а виплачені «зайві» кошти змусять повернути.

Про це йдеться у ч. 2 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Доречі аналогічне правило діє й по відношенню до пенсіонерів, що відкривають власний бізнес. Про це також необхідно повідомляти до Пенсійного фонду, щоб не заробити собі штраф.

Як повідомити ПФУ про працевлаштування чи звільнення?

Про зміну свого трудового статусу пенсіонер може проінформувати Пенсійний фонд у кілька способів:

навіддавшись до філії ПФУ із відповідною заявою та підтверджуючими документами, наприклад наказом про прийняття на роботу чи трудовою книжкою із відповідним записом;

шляхом подання такої заяви та всіх необхідних документів через веб-портал електронних послуг ПФУ;

за допомогою порталу «Дія».

Повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування чи звільнення потрібно у строк до 10 днів з дати видачі відповідного наказу. Інакше персію нарахують неправильно і її отримувачу доведеться докласти значно більше зусиль, щоб встановити справедливість.