Украинцев будут жестко наказывать за нанесение вреда природе: штрафы вырастут в 50 раз

В Украине в несколько десятков раз увеличат штрафы за нанесение ущерба территориям и объектам природно-заповедного фонда. Максимальное по состоянию на сегодня наказание за такие правонарушения в сумме 510 грн повысится до 25 500 грн. Об этом говорится в уже одобренном парламентом законопроекте №11309. На заседании Верховной рады 29 апреля его поддержали 234 народных депутата.

За что украинцам грозят огромные штрафы?

Согласно упомянутому законопроекту, начнут действовать новые экологические ограничения на проезд по территориям заповедников механических транспортных средств. В частности, речь идет о мотоциклах, квадроциклах, а также багги.

Таким образом, авторы документа хотят еще ближе подойти к полному запрету джипинга на территории национальных заповедников. Ведь действующие сейчас штрафы совсем не пугают нарушителей. В то время как увеличение штрафных санкций заставит сторонников джипинга задуматься, прежде чем наносить природе непоправимый ущерб.

Сколько придется заплатить нарушителям?

Новые штрафы за нарушение предписаний по охране и использованию заповедных территорий составят:

для физических лиц – от 8500 грн до 17000 грн;

для должностных лиц – от 17 000 грн до 25 500 грн.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, действующие штрафы уже давно не выполняют свою превентивную функцию. Ведь сейчас размер финансового наказания за нанесение ущерба экосистеме природных заповедников для физических лиц составляет от 153 до 408 грн, а для чиновников – от 255 до 510 грн. Такие штрафы не оказывают должного влияния на потенциальных нарушителей и даже близко не компенсируют ущерб, причиненный заповедным территориям их действиями.

Кроме того, министр подчеркнула, что введение более жестких наказаний за экологические преступления является одним из условий вступления Украины в Европейский союз. Ведь в статье 361 Соглашения об ассоциации с ЕС отмечается стратегическая важность вопроса охраны окружающей среды. Поэтому увеличение административных наказаний за причинение вреда природе станет еще одним шагом, который приблизит Украину к Европе.