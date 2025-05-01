З 150 гривень до 17 тисяч: у Верховній Раді підтримали новий штраф для українців

В Україні незабаром у кількадесят разів збільшать штрафи за завдання шкоди територіям та об’єктам природно-заповідного фонду. Максимальне станом на сьогодні покарання за такі правопорушення у сумі 510 грн підвищиться до 25 500 грн. Про це йдеться у вже схваленому парламентом законопроекті №11309. На засіданні Верховної ради 29 квітня його підтримали 234 народних депутати.

За що українцям загрожують велетенські штрафи?

Згідно зі згаданим законопроектом, почнуть діяти нові екологічні обмеження на проїзд територіями заповідників механічних транспортних засобів. Зокрема йдеться про мотоцикли, квадроцикли, а також баггі.

Таким чином автори документа хочуть ще ближче підійти до цілковитої заборони джипінгу на території національних заповідників. Адже актуальні станом на сьогодні штрафи зовсім не лякають порушників. Натомість збільшення штрафних санкцій змусить прихильників джипінгу замислитися, перш ніж завдавати природі непоправної шкоди.

Скільки доведеться заплатити порушникам?

Нові штрафи за порушення приписів щодо охорони та використання заповідних територій становитимуть:

для фізичних осіб – від 8 500 грн до 17 000 грн;

для посадовців – від 17 000 грн до 25 500 грн.

За словами міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, діючі штрафи вже давно не виконують свою превентивну функцію. Адже зараз розмір фінансового покарання за нанесення шкоди екосистемі природних заповідників для фізичних осіб складає від 153 грн до 408 грн, а для чиновників – від 255 грн до 510 грн. Такі штрафи не справляють належного впливу на потенційних порушників і навіть близько не компенсовують шкоди, завданої заповідним територіям їх діями.

Крім того міністерка підкреслила, що запровадження більш жорстких покарань за екологічні злочини є однією з умов вступ України до Європейського союзу. Адже у статті 361 Угоди про асоціацію з ЄС наголошується на стратегічній важливості питання охорони довкілля. Тож збільшення адміністративних покарань за завдання шкоди природі стане ще одним кроком, що наблизить Україну до Європи.