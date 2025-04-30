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Ко Дню Независимости украинцы получат единовременную финансовую помощь: кто может рассчитывать на выплаты

Кабмин уже утвердил список категорий граждан и суммы праздничных финансовых подарков.

Дайнеко Наталія30.04.2025

Некоторым украинцам ко Дню Независимости государство выплатит единовременную денежную помощь. На такой финансовый подарок могут рассчитывать ветераны войны, члены семей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину, и жертвы нацистских преследований. Соответствующую информацию обнародовал представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук.

Кто и сколько денег получит ко Дню Независимости?

Финансовая помощь, которая будет начислена некоторым гражданам в связи с самым почитаемым национальным праздником, будет составлять от 450 грн до 3100 грн. Собственно, суммы выплат с прошлого года не изменились. Одноразовую выплату ко Дню Независимости Украины 24 августа 2025 выплатят следующим категориям граждан:

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  • инвалидам войны и малолетним (до 14 лет) на момент заключения узникам концентрационных лагерей и гетто: ІІІ группы – 2 700 грн; II группы – 2 900 грн; І группы – 3 100 грн;
  • участникам боевых действий, участникам Революции Достоинства, которые получили травмы или увечья, несовершеннолетним (до 18 лет) на момент заключения узникам концентрационных лагерей или гетто и детям, родившимся в местах принудительного содержания – 1000 грн;

  • гражданам, имеющим особые заслуги перед страной – 3100 грн.;
  • членам семей умерших или погибших ветеранов войны и Защитников/ Защитниц Украины, вдовам/вдовцам инвалидов войны, которые больше не вступали в брак, а также вдовам/вдовцам участников войны и лиц преследуемых нацистами – 650 грн;
  • участникам войны и лицам, заключенным в концентрационных лагерях или гетто, насильственно вывезенным для выполнения принудительных работ, детям партизан и участников других подпольных группировок – 450 грн.

Все эти лица получат выплаты ко Дню Независимости на свои счета в уполномоченных банках, в том числе на зарплатные или пенсионные карты. Таким образом, государство хочет почтить своих героев, которые отстаивали и продолжают отстаивать независимость Украины. Ведь эти мужественные украинцы нередко расплачивались за свою преданность родине собственным здоровьем и даже жизнью.

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Дайнеко Наталія30.04.2025
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