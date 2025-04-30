Ко Дню Независимости украинцы получат единовременную финансовую помощь: кто может рассчитывать на выплаты

Некоторым украинцам ко Дню Независимости государство выплатит единовременную денежную помощь. На такой финансовый подарок могут рассчитывать ветераны войны, члены семей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину, и жертвы нацистских преследований. Соответствующую информацию обнародовал представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук.

Кто и сколько денег получит ко Дню Независимости?

Финансовая помощь, которая будет начислена некоторым гражданам в связи с самым почитаемым национальным праздником, будет составлять от 450 грн до 3100 грн. Собственно, суммы выплат с прошлого года не изменились. Одноразовую выплату ко Дню Независимости Украины 24 августа 2025 выплатят следующим категориям граждан:

инвалидам войны и малолетним (до 14 лет) на момент заключения узникам концентрационных лагерей и гетто: ІІІ группы – 2 700 грн; II группы – 2 900 грн; І группы – 3 100 грн;

участникам боевых действий, участникам Революции Достоинства, которые получили травмы или увечья, несовершеннолетним (до 18 лет) на момент заключения узникам концентрационных лагерей или гетто и детям, родившимся в местах принудительного содержания – 1000 грн;

гражданам, имеющим особые заслуги перед страной – 3100 грн.;

членам семей умерших или погибших ветеранов войны и Защитников/ Защитниц Украины, вдовам/вдовцам инвалидов войны, которые больше не вступали в брак, а также вдовам/вдовцам участников войны и лиц преследуемых нацистами – 650 грн;

участникам войны и лицам, заключенным в концентрационных лагерях или гетто, насильственно вывезенным для выполнения принудительных работ, детям партизан и участников других подпольных группировок – 450 грн.

Все эти лица получат выплаты ко Дню Независимости на свои счета в уполномоченных банках, в том числе на зарплатные или пенсионные карты. Таким образом, государство хочет почтить своих героев, которые отстаивали и продолжают отстаивать независимость Украины. Ведь эти мужественные украинцы нередко расплачивались за свою преданность родине собственным здоровьем и даже жизнью.