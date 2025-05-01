В Україні посилюють контроль за валютою: непідтверджені долари та євро можуть вилучити

Українців, у яких під час перетину кордону знайдуть забагато іноземної валюти або інших цінностей, можуть оштрафувати. У них відберуть кошти, що перевищують встановлений Державною митною службою (ДМС) ліміт, а решту заарештують і залишать на митниці.

З якою сумою можна перетинати державний кордон?

Виїжджаючи з України, громадяни можуть взяти із собою не більше 10 тис. євро (у перерахунку за актуальним курсом). Якщо в українця із собою валюта саме на таку суму або меншу, то ці кошти навіть не доведеться декларувати. В іншому випадку перевезення такої кількості готівки без відповідного оформлення та надання підтверджуючих документів буде вважатися порушенням.

Як вивезти з країни понад 10 тис. євро?

Щоб перетнути державний кордон із сумою у валюті, що перевищує 10 тис. євро, потрібно перш за все заповнити декларацію. Але й це ще не все. Власнику валюти доведеться пояснити, звідки в нього такі гроші. Зокрема представники ДМС можуть попросити пред’явити наступні документи:

квитанцію, що підтверджує зняття готівки з рахунку в банку;

довідку про купівлю банківських металів (у випадку перевезення злитків золота чи срібла);

квитанцію про здійснення обміну валют на суму, що перевищує ліміт у 10 тис. євро.

Усі ці документи потрібно підготувати ще до перетину кордону. Однак варто пам’ятати, що квитанції, які підтверджують зняття готівки, є чинними лише протягом 90 діб з дати їх отримання.

Також зауважимо, що зазначені правила діють лише для резидентів України. Нерезиденти повинні просто заповнити декларацію. Жодних інших документів ДМС від них вимагати не буде.

Що буде в разі порушення митних правил?

Якщо громадянин України спробує перетнути кордон із сумою, що перевищує ліміт у 10 тис. євро, без оформлення декларації – такий проступок буде вважатися прямим порушенням Митного кодексу. За це власнику валюти доведеться заплатити штраф у розмірі 20% від понаднормової суми коштів.

В разі ж спроби вивезти гроші потайки, не повідомляючи про це на митниці, українцю загрожує штраф у 100% від суми, що перевищує 10 тис. євро. При цьому решта валюти, яку мав при собі порушник, підлягає конфіскації.

Та навіть заплативши штраф, власник грошей не може бути впевнений, що валюту йому повернуть. Адже без пред’явлення відповідних документів представники митної служби мають повне право заарештувати вилучені кошти та залишити їх на митниці.