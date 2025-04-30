До Дня Незалежності українці отримають одноразову фінансову допомогу: хто може розраховувати на виплати

Деяким українцям до Дня Незалежності держава виплатить одноразову грошову допомогу. На такий фінансовий подарунок можуть розраховувати ветерани війни, члени сімей військовослужбовців, що загинули захищаючи Україну, та жертви нацистських переслідувань. Відповідну інформацію оприлюднив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Хто та скільки грошей отримає до Дня Незалежності?

Фінансова допомога, що буде нараховано деяким громадянам у зв’язку із найшанованішим національним святом, становитиме від 450 грн до 3100 грн. Власне суми виплат з минулого року не змінилися. Одноразову виплату до Дня Незалежності України 24 серпня 2025 року виплатять наступним категоріям громадян:

особам з інвалідністю, отриманою через війну та малолітнім (до 14 років) на момент ув’язнення колишнім в’язням концентраційних таборів та гетто: ІII групи – 2 700 грн; II групи – 2 900 грн; І групи – 3 100 грн;

учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності, які зазнали травм чи каліцтв, неповнолітнім (до 18 років) на момент ув’язнення колишнім в’язням концентраційних таборів чи гетто та дітям, що народилися у місцях примусового утримання – 1000 грн;

громадянам, що мають особливі заслуги перед країною – 3100 грн;

членам родин померлих чи загиблих ветеранів війни та Захисників/ Захисниць України, вдовам/вдівцям інвалідів війни, які більше не одружувалися, а також вдовам/вдівцям учасників війни та осіб переслідуваних нацистами – 650 грн;

учасникам війни та особам, що були ув’язнені у концентраційних таборах чи гетто, насильно вивезені для виконання примусових робіт, дітям партизанів і учасників інших підпільних угруповань – 450 грн.

Усі ці особи отримають виплати до Дня Незалежності на свої рахунки в уповноважених банках, зокрема на зарплатні чи пенсійні картки. Таким чином держава хоче вшанувати своїх героїв, які відстоювали та продовжують відстоювати незалежність України. Адже ці мужні українці нерідко розплачувались за свою відданість батьківщині власним здоров’ям і навіть життям.