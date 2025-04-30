Почему горючее из некоторых АЗС заканчивается быстрее: эксперты дали четкое объяснение

Как часто вы замечаете, что заправляя автомобиль на одной заправке катаетесь дольше, а на другой меньше. То есть если заправить целый бак на одной АЗС, то его хватит условно на две недели, а если заправить опять же полный бак, но уже на другой АЗС, то хватит на неделю-полторы. И это при одинаковых поездках, при одинаковой манере езды. Некоторые говорят, что возможно все же это совпадение, и действительно пришлось больше времени проводить в пробках, или ехать на дальние расстояния, вот и горючее закончилось быстрее. Но эксперты не согласны с этим утверждением. Говорят, дело здесь исключительно в качестве горючего.

Некоторые заправки имеют не качественное горючее

У некоторых АЗС есть бензин с примесями. Это разнообразные примеси, которые быстро испаряются и, как следствие, такой бензин быстрее заканчивается. Также некоторые заправки могут мухлевать и не доливать до бака несколько граммов. Это тоже имеет незначительное значение. Хотя в Украине недавно проводили независимый эксперимент, в ходе которого тайно проверяли все АЗС на махинации с недоливом. Практически все АЗС приятно удивили, ведь работают честно.

Также эксперты говорят, что дело может быть не только в бензине и манере езды, но и в некоторых дополнительных нюансах. Если бензин закончился быстрее, вспомните, не включали ли вы кондиционер. И если да, то как часто. Ведь он тоже провоцирует более активное потребление горючего. В общем, по статистике, если вам залили некачественный бензин, то вы проедете в среднем на 10-20 километров меньше, чем если бы вас заправили качественным топливом. Это, конечно, не критично, но и не слишком приятно.

Стоит добавить, что с мая в Украине в бензин будут добавлять спирт, то есть биоэтанол.

«На самом деле, никакой революции не произойдет, ведь подобное горючее в Украину уже давно завозится из Европы», — отмечают эксперты.

Они добавляют, что качество бензина от этого не пострадает, и цены останутся на том же уровне. Кстати, спирт и будут добавлять ради того, чтобы не допустить повышения цен.