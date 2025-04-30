Чому пальне з деяких АЗС закінчується швидше: експерти дали чітке пояснення

Як часто ви помічаєте, що заправляючи автомобіль на одній заправці катаєтесь довше, а на іншій — менше. Тобто, якщо заправити цілий бак на одній АЗС, то його вистачить умовно на два тижні, а якщо заправити знову ж повний бак, але вже на іншій АЗС, то вистачить на тиждень-півтора. І це при однакових поїздках, при однаковій манері їзді. Дехто каже, що можливо все таки це збіг, й справді довелося більше часу проводити в заторах, або їхати на дальші відстані, ось і пальне закінчилось швидше. Та експерти не згодні з цим твердженням. Кажуть, справа тут виключно в якості пального.

Деякі заправки мають не якісне пальне

Деякі АЗС мають бензин з домішками. Це різноманітні домішки, які швидко випаровуються й, як наслідок такий бензин швидше закінчується. Також, деякі заправки можуть махлювати й недоливати до бака кілька грамів. Це теж має трохи значення. Хоча в Україні нещодавно проводили незалежний експеримент в ході котрого таємно перевіряли всі АЗС на махінації з недоливом. Майже всі АЗС приємно здивували, адже працюють чесно.

Також, експерти кажуть, що справа може бути не лише в бензині та манері їзди, а й в деяких додаткових нюансах. Якщо бензин закінчився швидше, пригадайте, чи не вмикали ви кондиціонер. І якщо так, то як часто. Адже він теж провокує активніше споживання пального. Загалом, за статистикою, якщо вам залили неякісний бензин, то ви проїдете в середньому на 10-20 кілометрів менше, ніж якби вас заправили якісним пальним. Це звісно не критично, але й не надто приємно.

Варто додати, що з травня в Україні до бензину додаватимуть спирт, тобто біоетанол.

«Насправді жодної революції не відбудеться, адже подібне пальне в Україну вже давно завозиться з Європи», – зазначають експерти.

Вони додають, що якість бензину від цього не постраждає, та й ціни залишаться на тому ж рівні. До речі спирт й додаватимуть заради того, щоб не допустити підвищення цін.