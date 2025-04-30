Чем отличают китайские и европейские краш-тесты и какие автомобили безопаснее

На украинских дорогах всегда преобладали автомобили европейских производителей. Также рядом с ними можно поставить в списке японцев. Однако ничего не стоит на месте и китайцы добрались до этой ниши. Сейчас китайских автомобилей на дорогах значительно увеличилось. Обусловлено это еще и тем, что китайцы начали активно производить электромобили, которые сейчас как раз набирают популярность. Конечно, вместе с такими изменениями, обновились и подходят к краш-тестам и в целом к ​​безопасности машин. К примеру, теперь проверят еще и безопасность батареи. Мы решили больше углубиться в эту тему, чтобы узнать, чем отличаются европейские краш-тесты от китайских и на что вообще обращать внимание выбирая новый и безопасный автомобиль.

Существует две тестировочные программы

Сегодня существует две известные тестировочные программы. Это европейская Euro NCAP и китайская C-NCAP. Первая появилась задолго до второй и считается эталонной. Однако китайцы решили выделиться и ввели обязательное тестирование на безопасность батарей.

Что касается обновления, то обе программы регулярно их получают. Китайскую обновили в 2024 году, а европейская будет обновлена ​​в 2026 году.

Относительно главных отличий обеих краш-систем, то это:

Фронтальный удар. В Китае его проводят на скорости 55 км/ч, а в Европе – 50 км/ч. Боковой удар. В Китае он производится тараном, весом 1700 кг, а в Европе — 1400 кг. Удар в столб. Идентичные условия. Удар сзади. В Китае это делают на скорости 20 км/ч, а в Европе – 24 км/ч.

Также теперь в Китае проверяют еще и безопасность батареи, то есть аккумулятора, находящегося в электромобилях. Для этого автомобиль сталкивают с бетонной сферой вес которой 30 килограмм. Во время этого испытания наблюдают, перегреется ли батарея или не произойдет ли короткое замыкание.

В обеих системах есть и другие нюансы – всех их сложно описать. Эксперты пришли к выводу, что в целом европейскую систему пройти труднее, но в ближайшем будущем это может измениться. Соответственно, и европейские автомобили все еще считаются одними из самых надежных в мире.