Чим відрізняють китайські та європейські краш-тести і які автомобілі безпечніші

На українських дорогах завжди переважали автомобілі від європейських виробників. Також поруч з ними можна поставити у списку «японців». Однак нічого не стоїть на місці й китайці дісталися цієї ніші. Наразі китайських автомобілів на дорогах значно побільшало. Зумовлено це ще й тим, що китайці почали активно виготовляти електромобілі, які зараз якраз набирають популярності. Звісно, разом з такими змінами, оновились й підходить до краш-тестів та в цілому до безпеки машин. Наприклад, тепер перевірять ще й безпеку батареї. Ми вирішили більше заглибитись в цю тему, щоб дізнатися, чим відрізняються європейські краш-тести від китайських і на що взагалі звертати увагу обираючи нове та безпечне авто.

Існує дві тестувальні програми

Сьогодні існує дві відомі тестувальні програми. Це європейська Euro NCAP і китайська C-NCAP. Перша зʼявилася задовго до другої й вважається еталонною. Однак китайці вирішили виділитися й ввели обовʼязкове тестування на безпечність батарей.

Щодо оновлення, то обидві програми регулярно їх отримують. Китайську оновили у 2024 році, а європейська буде оновлена у 2026 році.

Щодо головних відмінностей обидвох краш-тестів, то це:

Фронтальний удар. В Китаї його проводять на швидкості 55 км/год, а в Європі — 50 км/год. Боковий удар. В Китаї він проводиться тараном, який має вагу 1700 кг, а в Європі — 1400 кг. Удар в стовб. Ідентичні умови. Удар ззаду. В Китаї це роблять на швидкості 20 км/год, а в Європі — 24 км/год.

Також тепер Китаї перевіряють ще й безпеку батареї, тобто акумулятора, який є в електромобілях. Для цього автомобіль зіштовхують з бетонною сферою вага якої 30 кілограмів. Під час цього випробовування спостерігають, чи перегріється батарея, або чи не трапиться короткого замикання.

В обох системах є й інші нюанси — всіх їх складно описати. Експерти дійшли до висновку, що загалом, європейську систему пройти важче, але у найближчому майбутньому це може змінитися. Відповідно й європейські автомобілі все ще вважаються одними з найнадійніших у світі.