Міні-ПК замість настільного: плюси та мінуси

Здавалося б, навіщо купувати велику настільну коробку у 2025 році? Якщо ви зайдете на сайт практично будь-якого магазину, стане зрозумілою одна очевидна істина: мобільні комп’ютери переживають свій розквіт. Якщо раніше їх купували тільки ті, кому дійсно потрібна була портативність, то сьогодні ноутбуки стоять удома ледь не у кожного другого, та й міні-ПК активно набирають популярність. А що, якщо взяти такий міні-ПК до себе в якості основної машини?

Визначимося з потужністю

Думаю, коли ви дивитеся на цю маленьку коробочку:

перша думка – «вона ж немічна». Так, у стані міні-ПК цілком актуальна проблема ноутбуків – там немає місця для доволі потужної системи охолодження, тому більшість міні-ПК побудовані на базі ноутбучних CPU (процесорів) і не мають дискретної графіки (лише вбудовану відеокарту). І дійсно, за винятком пари моделей, міні-ПК – жодного разу не ігрові пристрої.

Однак продуктивності мобільного процесора, як показує практика, з головою вистачає навіть для роботи в складних відеоредакторах, а нові Ryzen 9000-ї серії мають ще й дуже потужну вбудовану Radeon 890M, яка вже здатна тягнути більшість AAA-ігор на рівні молодших дискретних відеокарт.

Загалом, навіть порівняно бюджетні мобільні процесори мають достатньо продуктивності, щоб НЕ вважатися слабкими. Їх вистачає для більшості завдань, і навіть вбудована графіка – ахіллесова п’ята маленьких ПК, зараз може видавати цілком комфортний ФПС в іграх. Те, що міні-ПК дуже слабкі – міф.

Навіть Apple, які, здавалося б, «оверпрайс і фу-фу-фу», пропонують непоганий Mac Mini на M4 за ціною, яку можна порівняти з машинами на Windows – близько 500$. При цьому він непогано тягне навіть важкий монтаж відео в 4K без проксі і практично не шумить.

У чому плюси такого міні-комп’ютера перед звичайним?

Найбільший плюс – це його розмір, який дає змогу переносити такий комп’ютер від одного монітора до іншого. Наприклад, користуватися ним удома і, за необхідності, брати з собою на роботу. Для такого сценарію більше підійде ноутбук, але «міні-комп’ютери» набагато дешевші (практично в півтора раза), і якщо і вдома, і на роботі є окремі монітори, міні-ПК можна розглянути як дешевшу альтернативу.

Ще один важливий плюс – енергоефективність. Якщо великий настільний комп’ютер споживає від 100 до 500 ват, залежно від конфігурації та навантаження, міні-ПК споживає від 10 до 30 ват. Саме з цієї причини зараз офіси активно переходять саме на міні-комп’ютери, просто тому що їхній парк набагато дешевше утримувати. І якщо у вас є свій офіс, в якому працівники досі працюють на стародавніх настільних ПК – може, час змінити їх на що-небудь сучасне й економічне?

При всьому цьому міні-ПК зазвичай ще й дешевше, ніж десктоп. Хороший варіант на Ryzen 7 або 9 можна знайти за 15-20 тисяч гривень, а якщо пошукати – ще дешевше. З огляду на те, що всередині стоїть мобільне залізо, за продуктивністю такий міні-комп’ютер буде як середньобюджетний настільний, які, в основному, коштують 20-25 тисяч гривень.

Однак у міні-комп’ютерів є і серйозні недоліки.

Найочевидніший – неможливість апгрейда. У настільному комп’ютері можна замінити будь-який компонент, а ось у міні-ПК, як правило, замінити можна тільки SSD-накопичувач і оперативну пам’ять, тож, якщо він перестане задовольняти вимогам, тут тільки купувати новий.

Може здатися, що в таких комп’ютерів мало портів, однак у вік перехідників і Thunderbolt це практично не є проблемою.

Другий момент – шум. І хоча міні-комп’ютери тихіші, ніж середньостатистичний ПК, комп’ютер можна зробити безшумним для людського вуха. Так, доведеться переплатити і взяти систему охолодження з великим запасом, забути про розгін і трохи урізати напругу, але в результаті – повна безшумність, точніше, шум на рівні або навіть нижче фонового.

У міні-ПК система охолодження схожа на ноутбучну: маленький плоский радіатор і відцентровий вентилятор. У навантаженні він легко може вийти на «злітні» 5-6 тисяч обертів, але зробити з цим, на жаль, нічого не вийде – апгрейд системи охолодження в міні-ПК не передбачено. Однак більшість моделей у типовому навантаженні будуть тихішими, ніж ПК, який від початку не «заточений» під тишу.

А ще розмір накладає купу обмежень, пов’язаних із компонуванням: воно більш щільне, та й температури в міні-комп’ютері часто вищі, ніж у настільному. Внаслідок цього у міні-ПК значно менший термін служби, ніж у настільних комп’ютерів, а також менша «витривалість» – його потрібно частіше обслуговувати і стежити за температурами.

Кому міні-ПК підійде, а кому – ні?

Якщо у ваші завдання входить нескладна робота, наприклад, текстові редактори, серфінг в інтернеті, базова робота з фото або базовий відеомонтаж, водночас на столі обмежене місце – міні-ПК вам ледве не показаний. Для таких завдань його продуктивності буде більш ніж достатньо, при цьому він маленький, економить місце, гроші та електрику.

Також міні-ПК можна використовувати як таку собі «приставку» для телевізора. Більшість моделей можна закріпити за монітором або телевізором, що, за наявності бездротової мишки і клавіатури, може зробити з вас буквально «диванного роботягу». Бонусом тут буде те, що більшість міні-комп’ютерів на базі процесорів AMD мають досить потужну вбудовану графіку Radeon 760M, 780M, 880M або 890M, тобто бонусом до приставки ми отримаємо ще й ігрову консоль. Не найпотужнішу, зате з функціоналом повноцінного комп’ютера.

І в цілому. Міні-ПК буде дуже хорошим вибором, якщо у ваші завдання не входить робота у важких додатках та іграх. Для навчання – саме те.

Але такий комп’ютер, отже, покаже себе гірше за повноцінний ПК у більшості важких завдань через обмежену потужність системи охолодження і використання мобільного процесора. Та й дискретна (тобто окрема) відеокарта в ПК, за всієї потужності сучасних вбудованих модулів, – все одно швидша.

А ще ПК легко піддається апгрейду, його конфігурацію визначає лише ваша фантазія та бюджет, і якщо ви не обмежені габаритами свого робочого столу – саме ПК буде більш універсальним і хорошим вибором. Адже і для повноцінних комп’ютерів є корпуси з SFF форм-фактором (надкомпактні), які хоч і більші за міні-комп’ютери, але все ще доволі малі й дають змогу поставити повноцінну відеокарту.