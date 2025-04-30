В Україні ціни на однокімнатні квартири різко пішли вгору: скільки зараз потрібно віддати за «однушку»

В деяких містах України стрімко злетіли ціни на однокімнатні квартири. Рекордно вартість такого житла підскочила в Ужгороді. Лише за останні півроку ціна однокімнатної квартири там збільшилась аж на 16% і зараз становить в середньому 64 тис. дол.

Де однокімнатні квартири здорожчали найбільше?

Згідно із даними одного з найбільших порталів нерухомості в Україні, найстрімкіше ціни на однокімнатні квартири за останні 6 місяців зросли в таких містах:

Ужгород – на 16%;

Житомир – на 13%;

Суми – на 12%;

Чернівці – на 11%;

Харків – на 10%;

Рівне – на 9%;

Черкаси та Одеса – на 8%;

Київ – на 7%;

Чернігів та Дніпро – на 6%;

Хмельницький – на 4%;

Івано-Франківськ – на 3%.

Варто зазначити, що мова йде про вторинний ринок житла. Що ж стосується новобудов, динаміка цін там дещо відрізняється.

У яких містах ціни на «однушки» впали?

Ціни на однокімнатні квартири підвищилася далеко не всюди. У деяких українських містах вони залишилися на попередньому рівні, а в кількох навіть знизилися.

Подешевшали «однушки» за останні півроку у таких містах:

Миколаїв – на 5%;

Вінниця – на 2%.

Що стосується Вінниці, то назвати точну причину зниження цін складно. Натомість із Миколаївом усе цілком зрозуміло. Близькість до лінії фронту робить його не надто безпечним місцем для проживання. Тож не дивно що ціни на квартири там знижуються.

За скільки в Україні можна купити однокімнатну квартиру?

Станом на сьогодні за «однушку» із вторинки доведеться заплатити від 15 тис. до 64,8 тис. дол. Рекордсменом за вартістю однокімнатної квартири в Україні є місто Львів – в середньому 64,8 тис. дол.

У топі міст із найдорожчими квартирами опинилися також:

Ужгород та Київ – 64 тис. дол;

Чернівці – 52 тис. дол;

Луцьк – 48,5 тис. дол;

Рівне – 48,3 тис дол.

Якщо ваш бюджет обмежений, то найдешевше однокімнатну квартиру можна придбати у Херсоні – лише за 15 тис. дол. Крім того недорого квартира обійдеться у таких містах:

Запоріжжя – 17 тис. дол.

Миколаїв – 20 тис. дол;

Харків – 22 тис. дол;

Суми – 23 тис. дол.

Здебільшого це міста, у яких найчастіше трапляються прильоти, через що вони втрачають свою привабливість у очах українців.