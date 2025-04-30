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В Украине цены на однокомнатные квартиры резко пошли вверх: сколько сейчас придется отдать за «однушку»

Самые дорогие квартиры в относительно безопасных городах и цены на них стартуют от 48 тыс. долл.

Дайнеко Наталія30.04.2025

В некоторых городах Украины резко взлетели цены на однокомнатные квартиры. Рекордно стоимость такого жилья подскочила в Ужгороде. Только за последние полгода цена однокомнатной квартиры там увеличилась на 16% и сейчас составляет в среднем 64 тыс. долл.

Где однокомнатные квартиры подорожали больше всего?

Согласно данным одного из крупнейших порталов недвижимости в Украине, наиболее стремительно цены на однокомнатные квартиры за последние 6 месяцев выросли в таких городах:

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  • Ужгород – на 16%;
  • Житомир – на 13%;
  • Суммы – на 12%;
  • Черновцы – на 11%;
  • Харьков – на 10%;
  • Ровно – на 9%;
  • Черкассы и Одесса – на 8%;
  • Киев – на 7%;
  • Чернигов и Днепр – на 6%;
  • Хмельницкий – на 4%;
  • Ивано-Франковск – на 3%.

Следует отметить, что речь идет о вторичном рынке жилья. Что касается новостроек, динамика цен там несколько иная.

В каких городах цены на «однушки» упали?

Цены на однокомнатные квартиры повысились далеко не повсюду. В некоторых украинских городах они остались на прежнем уровне, а в ряде городов даже снизились.

Подешевели «однушки» за последние полгода в таких городах:

  • Николаев – на 5%;
  • Винница – на 2%.

Что касается Винницы, то назвать точную причину снижения цен сложно. Зато с Николаевом все предельно ясно. Близость к линии фронта делает его не слишком безопасным местом жительства. Неудивительно, что цены на квартиры там снижаются.

За сколько можно купить однокомнатную квартиру в Украине?

По состоянию на сегодня за «однушку» со вторички придется заплатить от 15 тыс. до 64,8 тыс. долл. Рекордсменом по стоимости однокомнатной квартиры в Украине является город Львов – в среднем 64,8 тыс. долл.

В топе городов с самыми дорогими квартирами оказались также:

  • Ужгород и Киев – 64 тыс. долл.;
  • Черновцы – 52 тыс. долл.;
  • Луцк – 48,5 тыс. долл.;
  • Ровно – 48,3 тыс. долл.

Если ваш бюджет ограничен, то дешевле всего однокомнатную квартиру можно приобрести в Херсоне – лишь за 15 тыс. долл. Кроме того, недорого квартира обойдется в таких городах:

  • Запорожье – 17 тыс. долл;
  • Николаев – 20 тыс. долл.;
  • Харьков – 22 тыс. долл.;
  • Суммы – 23 тыс. долл.

В основном это города, в которых чаще всего случаются прилеты, из-за чего они теряют свою привлекательность в глазах украинцев.

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Дайнеко Наталія30.04.2025
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