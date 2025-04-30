В Украине цены на однокомнатные квартиры резко пошли вверх: сколько сейчас придется отдать за «однушку»

В некоторых городах Украины резко взлетели цены на однокомнатные квартиры. Рекордно стоимость такого жилья подскочила в Ужгороде. Только за последние полгода цена однокомнатной квартиры там увеличилась на 16% и сейчас составляет в среднем 64 тыс. долл.

Где однокомнатные квартиры подорожали больше всего?

Согласно данным одного из крупнейших порталов недвижимости в Украине, наиболее стремительно цены на однокомнатные квартиры за последние 6 месяцев выросли в таких городах:

Ужгород – на 16%;

Житомир – на 13%;

Суммы – на 12%;

Черновцы – на 11%;

Харьков – на 10%;

Ровно – на 9%;

Черкассы и Одесса – на 8%;

Киев – на 7%;

Чернигов и Днепр – на 6%;

Хмельницкий – на 4%;

Ивано-Франковск – на 3%.

Следует отметить, что речь идет о вторичном рынке жилья. Что касается новостроек, динамика цен там несколько иная.

В каких городах цены на «однушки» упали?

Цены на однокомнатные квартиры повысились далеко не повсюду. В некоторых украинских городах они остались на прежнем уровне, а в ряде городов даже снизились.

Подешевели «однушки» за последние полгода в таких городах:

Николаев – на 5%;

Винница – на 2%.

Что касается Винницы, то назвать точную причину снижения цен сложно. Зато с Николаевом все предельно ясно. Близость к линии фронта делает его не слишком безопасным местом жительства. Неудивительно, что цены на квартиры там снижаются.

За сколько можно купить однокомнатную квартиру в Украине?

По состоянию на сегодня за «однушку» со вторички придется заплатить от 15 тыс. до 64,8 тыс. долл. Рекордсменом по стоимости однокомнатной квартиры в Украине является город Львов – в среднем 64,8 тыс. долл.

В топе городов с самыми дорогими квартирами оказались также:

Ужгород и Киев – 64 тыс. долл.;

Черновцы – 52 тыс. долл.;

Луцк – 48,5 тыс. долл.;

Ровно – 48,3 тыс. долл.

Если ваш бюджет ограничен, то дешевле всего однокомнатную квартиру можно приобрести в Херсоне – лишь за 15 тыс. долл. Кроме того, недорого квартира обойдется в таких городах:

Запорожье – 17 тыс. долл;

Николаев – 20 тыс. долл.;

Харьков – 22 тыс. долл.;

Суммы – 23 тыс. долл.

В основном это города, в которых чаще всего случаются прилеты, из-за чего они теряют свою привлекательность в глазах украинцев.