В Украине цены на однокомнатные квартиры резко пошли вверх: сколько сейчас придется отдать за «однушку»
Самые дорогие квартиры в относительно безопасных городах и цены на них стартуют от 48 тыс. долл.
В некоторых городах Украины резко взлетели цены на однокомнатные квартиры. Рекордно стоимость такого жилья подскочила в Ужгороде. Только за последние полгода цена однокомнатной квартиры там увеличилась на 16% и сейчас составляет в среднем 64 тыс. долл.
Где однокомнатные квартиры подорожали больше всего?
Согласно данным одного из крупнейших порталов недвижимости в Украине, наиболее стремительно цены на однокомнатные квартиры за последние 6 месяцев выросли в таких городах:
- Ужгород – на 16%;
- Житомир – на 13%;
- Суммы – на 12%;
- Черновцы – на 11%;
- Харьков – на 10%;
- Ровно – на 9%;
- Черкассы и Одесса – на 8%;
- Киев – на 7%;
- Чернигов и Днепр – на 6%;
- Хмельницкий – на 4%;
- Ивано-Франковск – на 3%.
Следует отметить, что речь идет о вторичном рынке жилья. Что касается новостроек, динамика цен там несколько иная.
В каких городах цены на «однушки» упали?
Цены на однокомнатные квартиры повысились далеко не повсюду. В некоторых украинских городах они остались на прежнем уровне, а в ряде городов даже снизились.
Подешевели «однушки» за последние полгода в таких городах:
- Николаев – на 5%;
- Винница – на 2%.
Что касается Винницы, то назвать точную причину снижения цен сложно. Зато с Николаевом все предельно ясно. Близость к линии фронта делает его не слишком безопасным местом жительства. Неудивительно, что цены на квартиры там снижаются.
За сколько можно купить однокомнатную квартиру в Украине?
По состоянию на сегодня за «однушку» со вторички придется заплатить от 15 тыс. до 64,8 тыс. долл. Рекордсменом по стоимости однокомнатной квартиры в Украине является город Львов – в среднем 64,8 тыс. долл.
В топе городов с самыми дорогими квартирами оказались также:
- Ужгород и Киев – 64 тыс. долл.;
- Черновцы – 52 тыс. долл.;
- Луцк – 48,5 тыс. долл.;
- Ровно – 48,3 тыс. долл.
Если ваш бюджет ограничен, то дешевле всего однокомнатную квартиру можно приобрести в Херсоне – лишь за 15 тыс. долл. Кроме того, недорого квартира обойдется в таких городах:
- Запорожье – 17 тыс. долл;
- Николаев – 20 тыс. долл.;
- Харьков – 22 тыс. долл.;
- Суммы – 23 тыс. долл.
В основном это города, в которых чаще всего случаются прилеты, из-за чего они теряют свою привлекательность в глазах украинцев.