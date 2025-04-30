GeForce RTX 5060 для ноутбуків протестували в бенчмарку

У базі даних Geekbench з’явилися результати тестування мобільної версії відеокарти GeForce RTX 5060. Можливості GPU оцінювалися в складі двох різних ноутбуків – цифри вже можна порівняти з показниками моделей минулого покоління.

У першому випробуванні GeForce RTX 5060 працювала в складі лептопа Colorful iGame M15 Origo M15 з процесором Intel Core Ultra 9 285H, і набрала 102 564 бали. Другий протокол випробувань продемонстрував можливості відеокарти в моделі Colorful P15 Pro з чіпом Intel Core i9-13900HX. Тут результат виявився кращим: 109 413 балів.

За підсумками тестування мобільна GeForce RTX 5060 показала майже ту саму продуктивність, що і версія GeForce RTX 4070 для ноутбуків (109 098 балів), а також наблизилася до показників десктопних Radeon RX 6750 XT (107 453 бали) і GeForce RTX 3060 Ti (109 075 балів).