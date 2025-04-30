В Украине изменили правила для родителей: раньше они такого делать не могли

В Украине хотят изменить процедуру назначения опекунов для детей в случае несостоятельности их родителями выполнять свои обязанности. Сейчас в Украине действуют правила, не позволяющие родителям никоим образом вмешиваться в этот процесс. В США и странах Евросоюза все совсем по-другому. Там родители могут повлиять на то, кто будет заботиться об их детях, если их самих не станет.

Аналогичную систему собираются внедрить и в Украине. В частности, группа депутатов уже подала на рассмотрение парламента соответствующий законопроект №13215.

Как родители смогут влиять на выбор опекунов для своих детей?

Согласно революционному законопроекту, родители смогут заранее позаботиться о судьбе своего ребенка, разрешив или запретив определенным лицам взять над ним опеку. В частности, в документе предлагают предоставить родителям следующие рычаги влияния:

возможность составить общее распоряжение о выборе опекуна для ребенка или детей;

возможность отцу и матери составить отдельные распоряжения;

возможность определить кандидатуры потенциальных опекунов, разместив их в порядке приоритетности;

возможность указать лиц, являющихся нежелательными опекунами.

Таким образом, родители смогут выбрать лучшую кандидатуру опекуна для своего ребенка, защитив его от возможных трудностей в будущем. Ведь в некоторых случаях даже ближайшие родственники могут совсем не ладить с ребенком и быть для него чужими людьми.

Почему вопрос выбора опекуна сейчас как никогда актуален?

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что изменения в порядке определения опекуна имеют особое значение именно сейчас, во время войны. Ведь все больше людей попадают в армию или выполняют другие функции, связанные с обороной страны.

Все они хотели бы быть уверены в том, что в случае их смерти или пропажи без вести об их детях должным образом позаботятся. И это не обязательно должны быть лица, имеющие приоритетное право на опеку, а избранные самими родителями доверенные люди, которые смогут обеспечить их детям наилучшую заботу, проявляя к ним понимание и даря любовь.