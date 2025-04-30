В Україні змінили правила для батьків: раніше вони такого робити не могли

В Україні хочуть змінити процедуру призначення опікунів для дітей у випадку неспроможності їх батьками виконувати свої обов’язки. Зараз в Україні діють правила, які не дозволяють батькам жодним чином втручатися у цей процес. Натомість У США та країнах Євросоюзу все зовсім по-іншому. Там батьки можуть повпливати на те, хто дбатиме про їхніх дітей якщо їх самих не стане.

Аналогічну систему збираються запровадити і в Україні. Зокрема група депутатів уже подала на розгляд парламенту відповідний законопроект №13215.

Як батьки зможуть впливати на вибір опікунів для їхніх дітей?

Згідно із революційним законопроектом, батьки зможуть заздалегідь подбати про долю своєї дитини, дозволивши чи заборонивши певним особам взяти над нею опіку. Зокрема у документі пропонують надати батькам такі важелі впливу:

можливість скласти спільне розпорядження щодо вибору опікуна для дитини чи дітей;

можливість батькові та матері скласти окремі розпорядження;

можливість визначити кандидатури потенційних опікунів, розмістивши їх у порядку пріоритетності;

можливість вказати осіб, які є небажаними опікунами.

Таким чином батьки зможуть обрати найкращу кандидатуру опікуна для своєї дитини, захистивши її від можливих труднощів у майбутньому. Адже в деяких випадках навіть найближчі родичі можуть геть не ладнати із дитиною та бути для неї геть чужими людьми.

Чому питання вибору опікуна зараз як ніколи актуальне?

Автори законопроекту у пояснювальній записці зазначили, що зміни у порядку визначення опікуна мають особливе значення саме зараз, під час війни. Адже чимраз більше людей потрапляють до війська або виконують інші функції пов’язані із обороною країни.

Усі вони хотіли б бути впевнені у тому, що разі їх смерті чи зникнення безвісти про їхніх дітей належним чином подбали. І це не обов’язково повинні бути особи, які мають пріоритетне право на опіку, а обрані самими батьками довірені люди, що зможуть забезпечити їхнім дітям найкраще піклування, виявляючи до них розуміння та даруючи любов.